Báo Ảnh Việt Nam

Nouvelles

Première Foire du Printemps: des significations importantes

Comme un carrefour majeur d'échanges commerciaux et culturels, la première Foire du Printemps se tient du 2 au 13 février au Vietnam Exposition Center (VEC) à Dong Anh, Hanoï.
    

 

