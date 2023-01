L’Ecole canadienne internationale - Lao Cai. Photo: VNews



L’Ecole canadienne internationale - Lao Cai (CIS - Lao Cai), de la première phase, a été inaugurée le 8 janvier dans la ville de Lao Cai, province du même nom.

En tant que première école internationale dans la région du Nord-Ouest, CIS - Lao Cai contribuera de manière importante à l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation dans la localité et dans la région, en créant une base pour promouvoir la coopération entre Lao Cai et l'ambassade du Canada au Vietnam dans divers domaines, a déclaré le président du Comité populaire provincial Trinh Xuan Truong, lors de la cérémonie d'ouverture de l'école.

Couvrant une superficie de 100.000 m², la construction de CIS – Lao Cai a débuté en octobre 2021 avec un investissement total de 500 milliards de dongs (21,3 millions de dollars).

La première phase du projet comprend le campus des écoles primaires et secondaires, un centre d'art, un centre de sciences créatives, un centre sportif polyvalent et un terrain de football extérieur. Toutes ces installations seront mises en service à partir du second semestre de l'année scolaire 2022-2023.

CIS - Lao Cai a été autorisée par le ministère de l'Éducation de l'Alberta à enseigner le programme d’études officiel de la province canadienne. C'est la 18e école de l'Alberta dans le monde.

S'adressant à l'événement, l'ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Perry Steil, a exprimé son plaisir que CIS - Lao Cai utilise le programme d'études de l'Alberta, affirmant que son pays est un partenaire du Vietnam, en particulier dans la réforme de l'éducation.

La qualité de l'éducation de l'Alberta est la plus élevée au Canada. Selon le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de 2018, les scores des élèves de l'Alberta en sciences, mathématiques et littérature se classaient parmi les 10 meilleurs au monde.