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Premier semestre 2026 : cinq produits d’exportation dépassent 10 milliards de dollars

Au cours de cette période, 29 produits ont enregistré plus d’un milliard de dollars d’exportations, représentant 92,1 % des exportations totales. Parmi eux, cinq ont dépassé les 10 milliards de dollars, soit 62,6 % du total.

 

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