Premier jour ouvrable du plénum de mi-mandat du CC du Parti du 13e mandat

Le Plénum de mi-mandat du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 13e mandat s'est ouverte le 15 mai dans la capitale Hanoï.

Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a présidé et prononcé un discours d'ouverture lors de l'événement.Au nom du Bureau politique, le membre du Bureau politique et président Vo Van Thuong a présidé la réunion.Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, membre permanente du Secrétariat du Comité central du Parti et présidente de la Commission d'organisation du Comité central du Parti, a présenté un rapport sur l'ordre du jour de la réunion.Le membre du Bureau politique et Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté un rapport sommaire à mi-parcours évaluant la direction du Bureau politique uro et du secrétariat du Comité central du Parti et plusieurs tâches clés jusqu'à la fin du mandat 2021-2026.Le Comité central a décidé d'expulser Nguyen Van Vinh, ancien membre du Comité central du Parti, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et ancien président du Comité populaire de la province de Lao Cai, en tant que mesure disciplinaire.

Photo : VNA

Le Comité a également voté et convenu d'autoriser Nguyen Phu Cuong, membre du Comité central du Parti et président du Comité des finances et du budget de l'Assemblée nationale, à cesser d'occuper son poste de membre du 13e Comité central du Parti.Le Comité a également offert des avis sur le personnel de plusieurs agences gérées au niveau central pour que le Bureau politique les nomme à la 15e AN pour élection et approbation lors de sa cinquième session.Dans l'après-midi, les délégués ont discuté en groupes du rapport à mi-parcours évaluant la direction du Bureau politique et du secrétariat du Comité central du Parti et de plusieurs tâches clés d'ici la fin du mandat 2021 - 2026, et des rapports passant en revue les réalisations et les lacunes de membres du Bureau politique et du secrétariat du Comité central du Parti du 13e mandat. - VNA/VI