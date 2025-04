Poursuivre l’épopée héroïque de l’Agence vietnamienne d’Information

À l'approche du cinquantenaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025), l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) a organisé un colloque intitulé « Poursuivre l’épopée héroïque » en son siège du Centre national d’information à Hanoï.

Cet événement a permis de rendre un hommage solennel aux générations de cadres, journalistes, techniciens et employés du secteur de l’information qui ont contribué de manière significative aux guerres de défense nationale ainsi qu’aux missions internationales au Laos et au Cambodge.

Le programme s'est déroulé selon une formule hybride, combinant présence physique et participation en ligne, depuis trois points névralgiques : le Centre national d’information à Hanoï, le Centre régional de la VNA pour le Centre et les Hauts Plateaux à Da Nang, et le Centre régional de la VNA pour le Sud à Hô Chi Minh-Ville.

u Viet Trang, secrétaire du Comité du Parti et directrice générale de la VNA. Photo : VNA

Prenant la parole lors de la cérémonie, Vu Viet Trang, secrétaire du Comité du Parti et directrice générale de la VNA, a exprimé sa profonde reconnaissance envers toutes les générations de cadres, journalistes, techniciens et employés de l’agence. Elle a salué les contributions discrètes mais persévérantes de ses prédécesseurs, qui ont forgé l’histoire glorieuse de l’information révolutionnaire vietnamienne.

Vu Viet Trang a souligné que l’histoire de la presse révolutionnaire vietnamienne porte l’empreinte indélébile de la VNA, en tant qu’organe stratégique et digne de confiance du Parti et de l’État, tout au long des grandes guerres de résistance. Pendant les années de guerre, animés par leur patriotisme et leur bravoure, les journalistes de la VNA étaient présents sur tous les fronts, rapportant fidèlement les combats héroïques du peuple vietnamien pour l’indépendance, la liberté et la réunification nationale.

En particulier, pendant la guerre de résistance contre les États-Unis, les reporters de la VNA au Nord suivaient de près les réalités de la production et des combats. Au Sud, le 12 octobre 1960, la première dépêche de l’Agence d’information de libération (TTXGP) marquait la naissance d’une voix officielle émanant du champ de bataille, jouant un rôle essentiel dans la diffusion d’informations et le soutien au mouvement révolutionnaire.

Pendant ses quinze années d'existence, l'Agence d’information de libération a assuré une diffusion d'informations en temps réel aux médias nationaux et internationaux, s'affirmant comme un pilier essentiel de la presse révolutionnaire du Sud durant la guerre contre les États-Unis et les premiers temps de la réunification nationale. Au-delà de leur rôle d'informateurs, les reporters, techniciens et télégraphistes de cette agence ont également combattu comme de véritables soldats. Ces années de conflit ont été marquées par de lourdes pertes : nombre d'entre eux sont tombés au champ d'honneur, les armes à la main, tandis que certains n'ont jamais été retrouvés. D'autres ont été blessés ou continuent de subir les effets de l'agent orange.

L'Agence d’information de libération a payé un lourd tribut à la guerre : plus de 240 de ses journalistes, rédacteurs, techniciens et télégraphistes, soit la moitié de ses effectifs, ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions ou au combat. Ce bilan tragique en fait l'organe de presse le plus endeuillé de l'histoire de la presse révolutionnaire vietnamienne. En signe de reconnaissance de ses contributions exceptionnelles, le Parti et l'État ont honoré plus de 200 collectifs et individus de cette agence de nombreuses distinctions. Le 1er septembre 2020, le président Nguyên Phu Trong a consacré l'Agence d’information de libération « Héros des forces armées populaires » par décret, saluant ainsi ses services éminents rendus durant la guerre de résistance contre les États-Unis.

Le 30 avril 1975, le Sud fut libéré, et le Nord et le Sud furent réunifiés. Le 24 mai 1976, la VNTTX (Agence vietnamienne d’information) et l’Agence d’information de libération fusionnèrent, marquant une nouvelle phase dans l’évolution du secteur de l’information. Le 12 mai 1977, l’Assemblée nationale du Vietnam ratifia le changement de nom de la VNTTX en Agence vietnamienne d’information (TTXVN).

L'essor de la VNA – aujourd'hui première agence multimédia régionale – est le résultat direct des efforts conjugués, de l'ingéniosité, du labeur et du sacrifice de nombreuses générations de journalistes, parmi lesquels ceux de l'Agence d’information de libération ont joué un rôle primordial.

À travers ce colloque, la VNA a souhaité exprimer sa profonde reconnaissance à la direction du Parti et de l'État, ainsi qu'à l'ensemble des organisations et des personnalités ayant apporté leur soutien aux reporters de l'agence à travers les époques. La séance d'échanges a permis à la jeune génération de la VNA de rencontrer et d'écouter les témoignages poignants de figures marquantes telles que Tran Mai Huong, ancien directeur général de la VNA, le journaliste Chu Chi Thành, ancien président de l’Association des artistes photographes du Vietnam, et la journaliste Nguyen Ngoc Bich, épouse du regretté vice-directeur général Nguyen Duc Giap.

Ces récits poignants ont permis à la jeune génération de la VNA de mieux appréhender les années de lutte héroïque, marquées par les sacrifices et la fierté, qui ont façonné la mémoire collective de la presse révolutionnaire. Cet hommage vibrant souligne le rôle crucial des journalistes qui ont donné leur vie pour l’indépendance, la réunification et la cause de l’information – perpétuant ainsi la glorieuse tradition d’une agence trois fois distinguée du titre de Héros par le Parti et l’État.-VNA/VI