Poursuite de l’approfondissement des relations Vietnam-Cuba

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a reçu le 18 septembre à Hanoï la vice-présidente de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, Ana Maria Mari Machado, en visite au Vietnam pour participer à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires.

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai et la vice-présidente de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, Ana Maria Mari Machado. Photo: VNA

Lors de la rencontre, Le Minh Khai a affirmé que la visite de la dirigeante cubaine au Vietnam était une illustration du soutien de Cuba pour le Vietnam, contribuant à la consolidation et au renforcement de l’amitié traditionnelle bilatérale.

Il a en outre déclaré que la visite de la vice-présidente de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba était d'autant plus importante qu'elle se déroulait à l'occasion de la célébration par les deux pays du 60e anniversaire de la création du Comité cubain de solidarité avec le Sud du Vietnam (septembre 1963) et du 50e de la visite du leader Fidel Castro Ruz dans la zone libérée du Sud du Vietnam (septembre 1973).

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a émis son espoir que le Vietnam et Cuba continueraient à promouvoir leur coopération, pour rendre leurs relations de plus en plus profondes, substantielles et efficaces.

Le vice-Premier ministre a affirmé que, dans le cadre de la coopération commune et de ses capacités, le gouvernement vietnamien ferait de son mieux pour développer continuellement les relations traditionnelles entre les deux pays. Il a suggéré que

Cuba

continue de prendre des mesures pour soutenir les entreprises vietnamiennes dans l'expansion des investissements, de la production et des affaires, sur son sol...

Pour sa part, la vice-présidente de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba a affirmé que son pays continuerait à renforcer et à resserrer ses relations avec le Vietnam dans tous les domaines, et à créer des conditions favorables aux investissements vietnamiens sur son sol. Elle a assuré que l’organe législatif cubain ferait tout son possible pour contribuer à promouvoir les relations entre les deux pays au bénéfice des peuples des deux pays frères.