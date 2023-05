Pourquoi le Vietnam est-il sur le point de devenir le fer de lance de la grande révolution du café biologique?

Selon la page Web Fast Company, le Vietnam, deuxième producteur mondial de café, est sur le point de changer la donne pour le café biologique. Même si très peu de consommateurs réalisent que c'est ce qu'ils boivent. Les plus grands noms du café de spécialité s'approvisionnent en grande partie au Vietnam.

Grand potentiel

Le Vietnam est passé de 0,5 % de la production mondiale de café en 1984 à plus de 18 % en 2020. Le Vietnam est aujourd'hui le premier producteur mondial de robusta, l'un des deux principaux cépages qui dominent l'industrie mondiale du café. Ces 30 dernières années, le gouvernement vietnamien a incité les agriculteurs à cultiver et à exporter du café en leur fournissant tout, des intrants agricoles subventionnés tels que les semis et engrais aux terres à faible coût.

Bien que les exportations du Vietnam aient augmenté, les politiques gouvernementales ont également contrôlé les prix du café, ce qui n'a entraîné que peu ou pas d'amélioration de la qualité du café. En outre, les pratiques de culture au Vietnam sont nuisibles à l'environnement.

Des cerises de café en train de sécher dans une ferme de café du village de Dak Doa à Pleiku, au Vietnam. Photo: Bloomberg

Mais tout cela est sur le point de changer à mesure que la perception mondiale du café vietnamien évolue, en particulier par le plus grand consommateur de café biologique et de spécialité au monde: les États-Unis. De plus, la classe moyenne croissante du Vietnam est soucieuse de sa santé et exige davantage de produits biologiques et de qualité supérieure. Ces tendances, associées aux politiques gouvernementales encourageant les productions biologiques, vont pousser les producteurs de café sur cette voie car cela ne fera pas seulement augmenter les prix, mais signifie que leurs pratiques agricoles seront meilleures pour leur santé et leur environnement.

Le Vietnam suivra les traces des économies émergentes asiatiques voisines comme la Chine, qui ont tiré parti de leur croissance économique pour devenir d'importants producteurs de produits biologiques et tirer parti de la demande mondiale en croissance rapide. Cela rendra le café biologique plus accessible que jamais.

Valeur économique positive

Ces 20 dernières années, l’auteur Debbie Wei Mullin a voyagé régulièrement au Vietnam, d'abord avec sa mère lors de visites dans son pays d'origine, puis dans le cadre de sa carrière dans le développement durable à la Banque mondiale. En 2016, il a profité de ces apprentissages pour démarrer Copper Cow Coffee, première entreprise de café vietnamienne haut de gamme axée sur la promotion de pratiques de chaîne d'approvisionnement durables.

Au fil des ans, M. Debbie a vu le Vietnam devenir l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Les taux de pauvreté sont passés de 60 % à 10 % et le pays est devenu un puissant acteur du commerce international. Sa croissance industrielle a augmenté rapidement, tout comme la qualité de ses produits manufacturés. Et à mesure que l'économie vietnamienne s'est développée, une classe moyenne soucieuse de sa santé a émergé, prête à payer plus pour des produits biologiques.

L'agriculture biologique du Vietnam a quadruplé de 2016 à 2020 et a eu du mal à répondre à la demande. Rien qu'en 2020, les exportations de produits biologiques des États-Unis vers le Vietnam ont également quadruplé. Tout comme en Chine, la production biologique du Vietnam augmentera à mesure que les agriculteurs se familiarisent avec les méthodes, les prix qu'ils commandent et les avantages pour la santé que l'agriculture biologique leur offre, ainsi qu'à leurs terres.

L'agriculture biologique USDA - qui nécessite une agriculture sans engrais synthétiques, pesticides, herbicides ou fongicides - offre des avantages pour la biodiversité et la qualité des sols, une réduction de la pollution et une meilleure santé pour les consommateurs. Ces avantages ont fait passer la demande mondiale de produits biologiques de 57,2 milliards de dollars en 2010 à 178,4 milliards en 2021. Et 497 milliards de dollars sont attendus en 2030.

L’opportunité du marché du café biologique

En 2022, le marché du café biologique pesait 8,9 milliards de dollars et devrait atteindre 28,8 milliards de dollars en 2030, principalement tiré par le marché américain (qui était évalué à 3,4 milliards de dollars en 2020). Mais les temps ont changé et le monde apprend que le robusta n'est pas intrinsèquement inférieur à l'arabica. Le New York Times l'a présenté comme l'avenir du café vietnamien. Même les plus grands snobs de café se tournent vers le café vietnamien, et vous pourrez trouver une variété d'options de café vietnamien dans les magasins, de Whole Foods à Sprouts en passant par Walmart.

"Bientôt le café vietnamien ne sera plus caché dans votre tasse ; il fera partie d'une catégorie entière sur le marché du café premium et biologique", a conclu M. Debbie.- CPV/VNA/VI