Pour une mobilité électrique réussie au Vietnam : priorité aux infrastructures de recharge

Le Vietnam devra investir près de 14 milliards de dollars pour déployer un réseau de bornes de recharge suffisant et soutenir la transition vers les véhicules électriques.

La transition vers la mobilité électrique n’est pas seulement une tendance en matière de protection de l’environnement, mais ouvre également une grande opportunité pour l’économie, notamment en réduisant les coûts des importations de pétrole et en créant des millions d’emplois. La construction et le développement d’un réseau de bornes de recharge à l’échelle nationale sont toutefois indispensables.

Selon un rapport de la Banque mondiale, les voitures électriques pourraient être le choix préféré de la majorité des premiers acheteurs de voiture, si le réseau de recharge nécessaire est en place.

Ce rapport, intitulé « Viet Nam: Recommendations to the National Roadmap and Action Plan for the Electric Mobility Transition » (Viet Nam : Recommandations à la feuille de route nationale et au plan d'action pour la transition vers la mobilité électrique), indique que la mise en place du réseau de recharge pour soutenir l'adoption des véhicules électriques requis pour atteindre l'objectif fixé nécessitera environ 2,2 milliards de dollars d'ici 2030, 13,9 milliards de dollars d'ici 2040 et 32,6 milliards de dollars d'ici 2050.

D’ici 2027, l’adoption des véhicules électriques sera concentrée sur les ménages à revenus élevés au Vietnam. Il est recommandé de planifier le réseau de recharge public de manière à optimiser son efficacité. Entre 2027 et 2030, les efforts devraient être concentrés sur l’extension du réseau de recharge public dans les zones non urbaines. Après 2030, l'accent sera mis non plus sur l'extension de la couverture géographique, mais sur l'augmentation de la densité dans les zones urbaines et non urbaines, en prévision de l'adoption massive des véhicules électroniques après 2035, lorsque la plupart des Vietnamiens pourront se permettre d'en posséder un.

Le développement d'un réseau de bornes de recharge au Vietnam nécessite une collaboration étroite entre le gouvernement et le secteur privé. Des incitations ciblées et un cadre réglementaire clair sont indispensables pour encourager les investissements et assurer la qualité des infrastructures.

Selon Nguyen Thi Phuong Hien, directrice adjointe de l'Institut de stratégie et de développement des transports, le gouvernement vietnamien a posé les bases d'une transition énergétique ambitieuse, mais il doit désormais s'attaquer à un défi crucial : le déploiement d'un réseau de recharge suffisant pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique via des politiques de soutien.

Une synergie entre le gouvernement, les entreprises et les investisseurs est indispensable pour déployer rapidement un réseau de bornes de recharge et accélérer la transition énergétique au Vietnam.-VNA