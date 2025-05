Pour un essor rapide, le Premier ministre enjoint Thai Binh d'exploiter au maximum ses atouts

Lors d’une visite à Thai Binh le 12 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé la province à valoriser ses atouts uniques et à renforcer ses avantages concurrentiels pour réaliser des avancées significatives.



Il a insisté sur la mise en œuvre résolue des résolutions du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, notamment en matière d’organisation administrative et de gouvernance à deux niveaux. Il a souligné la nécessité de garantir l’efficacité des services publics, en particulier les services en ligne, et demandé la création rapide de centres de services administratifs publics aux niveaux provincial et communal.



Le chef du gouvernement a également exhorté la province à bien organiser les congrès des organisations locales du Parti, à accélérer le développement des sciences et des technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’intégration internationale, à promouvoir l’élaboration et l’application de textes juridiques, ainsi que l’économie privée.



Pour atteindre un taux de croissance à deux chiffres, Thai Binh doit développer les infrastructures stratégiques, notamment dans les transports, outre l’industrie et les services côtiers. Le Premier ministre a encouragé la création de zones économiques maritimes et l’édification d’hôpitaux et d’universités médicales intelligents, ainsi qu’une autoroute reliant Hung Yên à Thai Binh…



Il a recommandé de renouveler les moteurs de croissance traditionnels – investissement, exportation, consommation – tout en diversifiant les marchés, produits et chaînes d’approvisionnement. Parmi les mesures demandées : réformer les procédures administratives, améliorer le climat des affaires, réduire de 30 % les conditions d’investissement inutiles et les délais de traitement…



Concernant le projet de fusion avec Hung Yên, il a rappelé que la province devait suivre strictement les orientations du Parti et du gouvernement, en dépassant les intérêts particuliers pour servir la vision nationale. Il a souligné l’importance d’unité et d’ouverture d’esprit.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec les autorités de la province de Thai Binh. Photo: VNA

Le Premier ministre a salué les efforts de Thai Binh et ses résultats socio-économiques récents. En 2025, son PIB devrait atteindre 151,2 billions de dôngs, soit 1,7 fois plus qu’en 2020, la plaçant au 23e rang national. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 2,07 % en moyenne sur les quatre premiers mois de 2025.



De 2020 à 2025, Thai Binh a attiré plus de 5,4 milliards de dollars d’investissement direct étranger (IDE). Les recettes budgétaires des quatre premiers mois de 2025 ont atteint 67,2 % des prévisions annuelles (+60,8 % par rapport à la même période en 2024). La province s’est également engagée à éliminer l’habitat précaire d’ici le 20 juin 2025. – VNA/VI