Pour un développement rapide et durable de Phu Quoc

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 31 mars une conférence pour faire le bilan de la mise en œuvre de la décision 178/2004/QD-TTg approuvant la Planification globale de développement de l'île de Phu Quoc, province de Kien Giang (Sud), jusqu'en 2010 et vision à l'horizon 2020.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la conférence. Photo : VNA

Selon le rapport du Comité populaire de la province de Kien Giang, autrefois localité sans "projets d'investissement", en 2023, Phu Quoc comptait 321 projets totalisant un capital d'investissement enregistré de plus de 412 000 milliards de dongs (16,48 milliards de dollars), représentant 42,8% du nombre total de projets dans la province. En 2023, Phu Quoc a accueilli quelque 5,57 millions de touristes, soit 42,7 fois plus qu'en 2004, dont plus de 560 000 visiteurs internationaux, représentant 4,48% du total du pays.

Lors de la conférence, les délégués ont analysé les potentiels et les points forts, les récentes réalisations de développement de Phu Quoc et proposé des mesures pour continuer à promouvoir son développement rapide et durable en tant que ville touristique verte, propre, belle et sûre, affirmant sa marque touristique sur la carte touristique mondiale. Ils ont jugé nécessaire de piloter le modèle d'une autorité urbaine, une unité administrative et économique spéciale pour Phu Quoc.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les efforts et les réalisations des autorités, de l'armée et de la population de la ville de Phu Quoc, de la province de Kien Giang plus largement, au fil des années, apportant d'importantes contributions aux réalisations générales du pays.

Il a souligné que Phu Quoc était une zone économique maritime ayant une position particulière au niveau national en termes d'économie, de politique, de société, de tourisme, de services, de commerce, de défense et de sécurité. "Développer Phu Quoc n'est pas une tâche de seulement Phu Quoc et Kien Giang, mais de tout le pays", a-t-il dit.

Pham Minh Chinh a affirmé la détermination de faire de Phu Quoc un centre de services, d'écotourisme de haute qualité, de tourisme maritime, un lieu agréable à vivre, un lieu de connexion avec d'autres pays, contribuant à affirmer le Vietnam sur la carte touristique mondiale.



Il a insisté sur la priorité au développement économique dans le sens d'une qualité verte, propre, belle et de haute qualité associée au renforcement de l'application des sciences et technologies, de l'innovation, en promouvant fortement la transformation numérique, la transition verte, l'économie circulaire, l'économie de la connaissance et l'économie du partage. En outre, il faut consolider et renforcer la défense et la sécurité nationales, lutter contre la corruption et les pratiques malsaines, promouvoir les affaires étrangères et l’intégration internationale.

Le chef du gouvernement a demandé à Phu Quoc de se concentrer sur le perfectionnement de ses institutions et mécanismes, le développement synchrone de ses infrastructures stratégiques, la création d’emplois et de moyens de subsistance pour les populations. Il faut aussi renforcer la protection de l'environnement, en particulier la protection des forêts et de l'environnement écologique marin, la conservation de la biodiversité, des espèces rares et endémiques et restaurer les écosystèmes forestiers du Parc national de Phu Quoc.

Phu Quoc doit aussi promouvoir la réforme administrative, améliorer l'environnement d'investissement et des affaires, renforcer sa compétitivité, notamment dans l’attraction des IDE et des ressources de haute qualité venant de l'extérieur.



Enfin, le Premier ministre a déclaré que sur la base des résultats de la conférence, le gouvernement élaborerait un projet et publierait les documents appropriés à soumettre aux autorités compétentes pour examen et décision, comme base d'un développement rapide et durable de Phu Quoc. - VNA/VI