Pour que les documents du 14e Congrès du Parti deviennent le moteur du renouveau de la pensée et de l’action

Le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) est défini comme un jalon historique majeur de la nation à l'ère Ho Chi Minh. La préparation et l'élaboration des documents présentés au Congrès revêtent une signification particulièrement importante. Il ne s'agit pas seulement de dresser le bilan de 40 ans de mener l’œuvre de Doi Moi (Renouveau), de 35 ans de mise en œuvre du Programme de construction du pays et de 5 ans de réalisation de la Résolution du 13e Congrès national du PCV, mais aussi de tracer une vision et des orientations stratégiques pour la nouvelle phase de développement du pays.



À cette occasion, Nguyen Van Nen, membre du Bureau Politique et permanent du sous-comité des documents du 14e Congrès national du PCV, a partagé avec la presse les points de vue et les nouvelles options, et les percées dans les projets de documents.



Selon Nguyen Van Nen, l'une des options de renouveau majeures et décisives dans la direction et l'élaboration du contenu des documents consiste à mettre en œuvre des décisions et des stratégies nouvelles dès la période précédant le Congrès.

Le 31 octobre 2025, à Hanoï, l'Académie nationale politique Ho Chi Minh, en coordination avec le Conseil central de théorie, a organisé une conférence scientifique sur le thème « Contributions aux documents du 14e Congrès national du Parti. Photo : VNA





Les nouvelles décisions deviennent les moteurs principaux et des leviers essentiels pour stimuler le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Elles visent à établir un nouveau modèle de croissance où l’économie d’État et l’économie privée constituent les forces motrices fondamentales, tout en mettant l’accent sur l’économie des données et l’économie numérique. L'accent est également mis sur la transformation verte, la transition énergétique ainsi que la restructuration qualitative des ressources humaines. Un point particulièrement notable concerne la rationalisation de l’appareil du système politique et la construction de l'administration locale à deux niveaux.



C'est une étape préparatoire pour faire entrer la révolution vietnamienne dans une nouvelle ère de développement, caractérisée par un renouveau vigoureux des méthodes ; la création d'un écosystème de développement propice ; la garantie du principe promouvoir un développement national rapide et durable grâce à la stabilité ; le maintien de l'indépendance, de l'autonomie, de la force intérieure, de l'autonomie stratégique et de l'orientation socialiste et l'amélioration continuelle de la vie et du bonheur du peuple. Concernant les trois percées stratégiques soulignées dans les projets de documents, Nguyen Van Nen précise qu'elles sont étroitement liées et détaillées dans un programme d'action rigoureux.



La première percée concerne les institutions, avec l'objectif de parfaire un cadre juridique transparent et équitable, favorisant l'innovation et libérant toutes les ressources. Cela implique une décentralisation accrue du pouvoir entre le niveau central et local, tout en renforçant l'autonomie et la responsabilité de ces dernières.



La deuxième percée repose sur le renouvellement de l'éducation et de la formation, avec une politique d'attraction des talents et le développement de ressources humaines de haute qualité capables de répondre aux exigences de la quatrième révolution industrielle.



La troisième percée cible l'investissement dans des infrastructures synchrones et modernes, notamment numériques, de transport stratégique et énergétiques, pour servir de socle à la connectivité et à la diffusion du développement.



Le secrétaire général To Lam, chef du sous-comité des documents du 14e Congrès national du Parti, a présidé une réunion dudit sous-comité le 15 mars 2025. Photo : VNA

Dans cette optique, les institutions sont la « clé », les ressources humaines la « force endogène » et les infrastructures le « pilier » du développement.



En matière de construction et de rectification du Parti, Nguyen Van Nen souligne que de nombreux ajustements ont été apportés pour que le 14e Congrès marque le début d'une période du nouveau développement, visant à faire du Vietnam un pays en développement à industrie moderne d'ici 2030, et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Il faut renforcer la construction, la rectification et l'auto-renouvellement du Parti afin que le Parti incarne véritablement la moralité et la civilisation, conformément à l'affirmation du Président Ho Chi Minh. Cela exige un changement de mentalité et de mode de direction pour s'adapter aux mutations mondiales, tout en plaçant la satisfaction du peuple comme mesure de l'efficacité de l'action politique. L'exemplarité des cadres, la lutte contre la corruption et le renforcement de la surveillance sont des priorités absolues pour consolider la confiance populaire.



Enfin, selon Nguyen Van Nen, les documents insistent sur le renforcement de la grande union nationale. Le peuple n'est pas seulement le centre et l'objectif du développement, mais il en est le sujet direct, participant activement à la planification, à l'organisation, à la supervision et à bénéficier des résultats des politiques. Le Front de la Patrie doit servir de forum démocratique pour toutes les couches sociales, y compris la diaspora, afin de mobiliser l'intelligence de l'ensemble de la société. Cette force la grande union nationale est le fondement d'une défense et d'une sécurité basées sur le soutien indéfectible de la population, créant une force intérieure forte et une puissante source de pouvoir interne pour mobiliser la créativité, l'intelligence et les ressources de l'ensemble de la société, a-t-il conclu. -VNA/VI