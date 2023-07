Pour que le Nha nhac résonne à tout jamais

Photo : VNA

Duyêt Thi Duong, le théâtre vieux de près de 200 ans qui se trouve au sein de la cité impériale de Huê, accueille régulièrement les touristes qui peuvent y assister à des représentations de danses et de pièces de théâtre traditionnels, mais surtout à des concerts de Nha nhac, comme nous l’indique Hoàng Trong Cuong, le directeur adjoint du Théâtre traditionnel de la cour de Huê.«Notre mission consiste à restaurer l’espace de représentation artistique de la cité impériale. Nous y organisons régulièrement des concerts de Nha nhac en faisant en sorte qu’ils ressemblent le plus possible à ce qui était représenté autrefois», déclare-t-il.Le Nha nhac est représentatif de la musique savante vietnamienne. C’est une musique pentatonique qui est interprétée suivant des protocoles bien stricts, mais qui reste quand même accessible au grand nombre, comme en témoigne Hoàng Tuân, un musicien chevronné du théâtre Duyêt Thi Duong.«Ce dont je suis le plus fier, ce n’est pas de me produire sous le feu des projecteurs dans de beaux costumes, mais de présenter le Nha nhac aux spectateurs, et de voir cette musique susciter des émotions chez eux. Je souhaite surtout que les spectateurs voient combien cette musique en particulier et les arts du spectacle de la cour de Huê en général ont imprégné l’âme vietnamienne», partage-t-il.Hoàng Thu Trang, une touriste hanoïenne, apprécie beaucoup le concert qu’elle a vu au Duyêt Thi Duong.«C’est juste parfait d’écouter la musique de la cour dans ce théâtre de la cour. Ces mélodies nous donnent l’impression de remonter le temps et nous permettent d’imaginer la vie des monarques et des seigneurs», nous dit-elle.Le Théâtre traditionnel de la cour de Huê a élaboré à ce jour vingt dossiers de partitions de musique utilisées dans les concerts, les danses et les pièces de théâtre de la dynastie des Nguyên. Sa directrice, l’artiste du peuple Phan Thi Bach Hac, en est toute fière. “Beaucoup des artistes ayant connu l’âge d’or du Nha nhac ne sont plus de ce monde, mais nous avions anticipé cette réalité, avant même que l’Unesco ne reconnaisse notre art. En effet, nos prédécesseurs nous ont formés pour que nous puissions, à notre tour, former la jeune génération. C’est comme ça que le Nha nhac sera toujours préservé», affirme-t-elle.Phan Thanh Hai, le directeur du service de la Culture et des Sports de la province de Thua Thiên-Huê, insiste lui aussi sur l’importance de la formation.“Prochainement, nous devrons investir davantage non seulement dans les infrastructures de théâtre mais aussi dans la formation pour assurer la relève et élever le niveau des artistes, pour qu’ils atteignent celui des artistes de la cour d’autrefois. Il nous faudra également des politiques pour valoriser les talents et multiplier les échanges internationaux. Au lieu de se limiter au Vietnam, des concerts de Nha nhac devront être organisés à l’étranger, dans des environnements adaptés», propose-t-il.Au Théâtre traditionnel de la cour de Huê, plusieurs familles d’artistes pratiquent le Nha nhac depuis deux, trois, quatre générations… Le tourisme se développe, cette musique est connue et appréciée par de plus en plus de personnes. La monarchie n’existe plus, mais ce qu’elle a laissé de plus beau a encore de l’avenir. - VOV/VNA/VI