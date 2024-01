Pour promouvoir la coopération Vietnam-Mozambique

Le général To Lam, ministre de la Sécurité publique, a reçu le 16 janvier à Hanoï, l’ambassadeur du Mozambique au Vietnam, Leonardo Rosario Manuel Pene, venant lui rendre une visite de courtoisie au terme de son mandat au Vietnam.

Le général To Lam, ministre de la Sécurité publique, et l’ambassadeur du Mozambique au Vietnam, Leonardo Rosario Manuel Pene. Photo: VNA

Lors de la réception, le ministre To Lam a félicité l'ambassadeur Leonardo Rosario Manuel Pene pour avoir terminé avec succès son mandat au Vietnam, apportant ainsi une contribution importante à la promotion des relations entre le Vietnam et le Mozambique.

Il a souligné qu'au cours des dernières années, les relations de coopération entre les deux pays dans les domaines politique et diplomatique se sont bien développées. Les deux pays ont signé de nombreux accords et conventions dans de nombreux domaines comme la diplomatie, l'économie, le commerce, l'investissement, la sécurité et la défense, l'éducation-formation, la santé.

Le ministère de la Sécurité publique du Vietnam a hautement apprécié la contribution de l'ambassadeur à la consolidation, au renforcement et au développement des relations de coopération entre le Vietnam et le Mozambique en général ainsi qu'entre le ministère de la Sécurité publique et les forces de l’ordre mozambicaines en particulier, a-t-il ajouté.

Le général To Lam a espéré que le diplomate continuerait à promouvoir la coopération entre les forces de l'ordre du Vietnam et du Mozambique.

L'ambassadeur mozambicain au Vietnam, Leonardo Rosario Manuel Pene, a affirmé s’efforcer de lancer des initiatives visant à promouvoir de bonnes relations de coopération entre le Mozambique et le Vietnam dans tous les domaines, notamment entre les forces de l'ordre des deux pays. -VNA/VI