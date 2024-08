Pour maintenir la sécurité et l'ordre, les gens doivent jouir d'une vie prospère, selon le PM

L'essentiel de la protection de la sécurité et de l'ordre est que la vie matérielle et spirituelle des gens s'améliore constamment et que personne ne soit laissé de côté, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, en présidant la réunion pour assurer la sécurité et l'ordre au service du développement socio-économique des provinces des Hauts Plateaux du Centre, tenue le 25 août dans la ville de Da Lat, province de Lam Dong.

Le Premier ministre a affirmé que les Hauts Plateaux du Centre constituaient une zone stratégique en termes d'économie, de politique, de sécurité, de défense et d'environnement écologique du pays.

Le Parti, l'État et les secrétaires généraux des différentes périodes ont toujours accordé une grande attention au développement et à la stabilité de cette terre. Ils ont promulgué de nombreuses résolutions et conclusions, dont la Résolution No 23-NQ/TW du Bureau Politique sur les « Orientations pour le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité nationales dans les Hauts Plateaux du Centre jusqu'en 2030, vision à l'horizon 2045 », la Décision No 104, du 8 décembre 2023 du Premier ministre, sur le Projet de développement socio-économique des Hauts Plateaux du Centre associé à la protection de la sécurité et de la défense et aussi la création d'un conseil régional pour aider le Premier ministre à rechercher, diriger et résoudre des tâches interdisciplinaires importantes sur la connectivité régionale et le développement durable de la région.

Afin de créer une base solide pour le développement des Hauts Plateaux du Centre à la mesure de son potentiel et de ses avantages, tout en consolidant l'identité culturelle et en améliorant la vie matérielle et spirituelle de la population, le Premier ministre a demandé aux départements, ministères, branches et localités d'assurer la sécurité et l'ordre et de les considérer comme une tâche importante, urgente, régulière et à long terme et la responsabilité de l'ensemble du système politique et du peuple.

Le chef du gouvernement a ordonné de se concentrer sur la mise en œuvre des tâches clés comme le développement des ressources et le maintien de la sécurité et de l'ordre pour le développement socio-économique ; le règlement du problème des terrains résidentiels et de production, la suppression des habitations précaires ; la résolution de la migration illégale, la création de moyens de subsistance et le soutien à l'emploi pour les minorités ethniques ; la recherche de solutions spécifiques pour améliorer la vie de la population.

Les ministères, branches et localités des Hauts Plateaux du Centre doivent se concentrer sur la mise en œuvre de ces tâches avec détermination, des efforts soutenus et des actions radicales. Toute la région doit attacher de l'importance aux tâches régulières, au règlement au plus tôt des problèmes complexes, à l’amélioration de l'efficacité de la gestion de l'État en matière de sécurité et d'ordre, à la promotion de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité, à la consolidation ferme des lignes de sécurité lointaines, au-delà des frontières nationales.

Lors de la réunion, les participants ont écouté la présentation d'un aperçu des résultats obtenus dans le travail de sécurité au cours de ces dernières années, souligné les limites, les difficultés, les risques et les facteurs potentiels provoquant l'insécurité et l'ordre, et fixé des objectifs ainsi que des mesures pour assurer la sécurité et l'ordre au service du développement socio-économique des localités de la région. - VNA/VI