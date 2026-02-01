Pour le développement plus rapide et plus durable de la province de Dien Bien

Dans le cadre de sa tournée de travail dans la province de Dien Bien, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a travaillé, dans l’après-midi du 31 janvier, avec le Comité exécutif de l'organisation provinciale du Parti sur la mise en œuvre des missions politiques locales. La séance de travail a revêtu un caractère exceptionnel par sa retransmission en direct vers 45 points de connexion situés dans les communes et quartiers de l'ensemble de la province.



Selon le rapport présenté par les autorités locales, Dien Bien a rigoureusement élaboré un plan d'action pour concrétiser les conclusions du secrétaire général issues de ses précédentes visites. Ces orientations ont été intégrées dans les documents du Congrès du Parti provincial ainsi que dans divers programmes thématiques. L'objectif stratégique est de transformer Dien Bien, d'ici 2030, en une localité prospère s’appuyant sur une économie verte, intelligente et durable.



En 2025, la province a enregistré des avancées sociales significatives, avec un taux de pauvreté ramené à 17,78 %, soit une baisse de 3,51 % sur un an. Le secteur agricole se modernise vers une plus haute valeur ajoutée, tandis que le tourisme demeure un moteur de croissance avec plus de 1,45 million de visiteurs accueillis. Par ailleurs, la défense et la sécurité sont fermement maintenues, et le modèle de gouvernance locale à deux niveaux fonctionne désormais de manière stable et efficace.



Le chef du Parti remet des cadeaux de Tet aux familles méritantes et aux foyers démunis. Photo : VNA

Concernant les préparatifs du Nouvel An lunaire de l’Année du Cheval, la province se prépare plus de 16 500 cadeaux destinés aux familles bénéficiaires de politiques sociales et aux foyers nécessiteux. Une étape symbolique a été franchie avec l'extension du réseau électrique national à des hameaux reculés, permettant à plus de 200 foyers de célébrer les festivités dans la lumière.





S’adressant aux cadres et à la population locale, To Lam a souligné que cette séance de travail visait à insuffler l’esprit du 14e Congrès national du Parti dans la réalité locale. Il a exhorté Dien Bien à faire de "historique esprit de Dien Bien Phu" un moteur puissant pour son essor contemporain.



Saluant les progrès accomplis de la province, le chef du Parti a identifié plusieurs axes prioritaires : le développement massif des infrastructures de transport, l’accélération de la transformation numérique et la valorisation des technologies, des données.



Le dirigeant a insisté sur une gestion rigoureuse des programmes d’objectifs nationaux pour garantir une amélioration réelle de la qualité de vie des citoyens. Il a préconisé de renforcer les synergies avec les entreprises pour stimuler l’emploi local et de soutenir l’économie privée en vertu de la Résolution 68. La formation de ressources humaines de haute qualité, alignée sur les besoins spécifiques de la province, ainsi que le soutien aux minorités ethniques pour une sortie durable de la pauvreté, constituent des impératifs majeurs.



En plus, en matière de défense, de sécurité et d'affaires étrangères, le secrétaire général a demandé de défendre les frontières pour se développer et de se développer pour défendre les frontières. Il a également appelé à la construction d'un système politique intègre, agile et doté de cadres audacieux, capables de prendre des initiatives responsables.





En conclusion, le secrétaire général s'est dit convaincu que la province connaîtra des mutations profondes dans les temps à venir. Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, il a adressé ses vœux de prospérité à la population de Dien Bien. À cette occasion, il a assisté à la signature d'un protocole d'accord de coopération d'investissement entre la province et le groupe Sun Group, avant de remettre des cadeaux de Tet aux familles méritantes et aux foyers démunis. - VNA/VI