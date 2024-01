Pour la préservation de la langue maternelle au sein de la communauté vietnamienne aux États-Unis

Toujours consciente que la langue vietnamienne doit être préservée et transmise aux jeunes générations vietnamiennes, Ngo Kim Viet, une Vietnamienne d'outre-mer vivant plus de 40 ans dans le Maryland, aux États-Unis, participe à l’enseignement de langue vietnamienne pour des Américains d’origine vietnamienne depuis 1995.

Ngo Kim Viet, enseignant de la langue vietnamienne aux États-Unis. Photo: VNA

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information, Ngo Kim Viet a déclaré que sa motivation de l'enseignement de la langue vietnamienne venait de son amour pour sa Patrie et son pays ancestral. Elle souhaite toujours que la valeur de la langue vietnamienne puisse être préservée et transmise aux jeunes générations.

D’abord, elle enseigne le vietnamien seulement à ses enfants et petits-enfants, puis elle devient enseignant des centres de langues étrangères aux États-Unis.

Récemment, elle a été invitée par l'ambassade du Vietnam aux États-Unis à assister à un cours de langue vietnamienne en ligne organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères en faveur des Vietnamiens d’outre-mer.

"J'enseigne la langue vietnamienne à travers des histoires historiques et culturelles, des images de festivals culturels vietnamiens, contribuant à la promotion de l’image du Vietnam aux yeux des amis internationaux", a déclaré Ngo Kim Viet.

Le développement de la technologie a contribué à réduire la distance. Des Vietnamiens de tous âges aux États-Unis n'ont plus besoin d'aller à des classes dans des églises ou des pagodes mais peuvent facilement apprendre le vietnamien en ligne avec des enseignants enthousiastes tels que Ngo Kim Viet ou participent à des cours en ligne de centres au Vietnam. Cette manière d'apprendre est à la fois pratique, efficace et accessible aux jeunes générations vietnamiennes, contribuant à promouvoir leurs sentiments envers le pays ancestral et leur conscience de préserver l'identité nationale. -VNA/VI