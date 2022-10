Pour attirer un nouveau flux d’investissement

Selon le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Tran Quoc Phuong, le Vietnam est face à une "opportunité en or" pour attirer une nouvelle vague d'investissements étrangers, en particulier dans ses zones économiques et parcs industriels.



Actuellement, le réseau national de parcs industriels et de zones économiques concerne 61 des 63 provinces et grandes villes du pays. Il comprend 403 parcs industriels, 18 zones économiques côtières et 26 zones économiques frontalières, selon le ministère du Plan et de l'Investissement. Ces derniers accueillent de nombreuses multinationales telles que Samsung, Canon, LG, Sumitomo, Foxconn, VSIP...



Au Forum "Parcs industriels au Vietnam - 2022 : Ouvrir de nouveaux flux d'investissements", qui s'est récemment tenu, plusieurs experts ont déclaré apprécier la stabilité politique du Vietnam, sa reprise économique rapide post-pandémie, les opportunités générées par les accords de libre-échange signés par le pays…



Ces facteurs offrent de réelles opportunités, ont-ils souligné, ajoutant que les parcs industriels étaient toujours confrontés à des difficultés, dont celles liées aux procédures administratives.

Selon des économistes, pour attirer les investissements, il est nécessaire que les parcs industriels et zones économiques disposent de bonnes infrastructures, d’excellents services et des politiques de soutien aux investisseurs. Pour ce faire, ils ont besoin du soutien du gouvernement.



« Le ministère du Plan et de l'Investissement travaillera avec d'autres ministères et localités pour continuer de perfectionner les mécanismes et politiques, et à accompagner les investisseurs pour élaborer un climat d'investissement dans les parcs industriels et zones économiques de plus en plus transparent et favorable », a souligné le vice-ministre Tran Quoc Phuong.