Potentiel de développement touristique des zones spéciales et du littoral de Ho Chi Minh-Ville

Dans le sillage de l’extension de ses nouveaux espaces de développement, Ho Chi Minh-Ville affirme avec une acuité croissante son rôle de pivot régional et de carrefour international. Cette dynamique renforce les capacités de connexion interrégionale, tant au niveau des infrastructures que des marchés et des aires de croissance touristique. Dans cette optique, l’activation du potentiel des zones spéciales et des régions côtières est perçue comme une ressource stratégique « verte », capable de repositionner durablement la mégapole sur la carte touristique régionale et mondiale.

Selon Nguyen Van Manh, vice-président du Comité populaire de la zone spéciale de Con Dao, ce lieu transcende son statut de symbole sacré du patriotisme et de l'héroïsme révolutionnaire pour devenir une destination d'exception d’envergure national et international. La convergence entre un héritage historico-culturel singulier, un écosystème insulaire préservé et une biodiversité remarquable constitue une base essentielle du développement économique et touristique durable de l’archipel de Con Dao.

Les statistiques révèlent une croissance stable, avec une moyenne de plus de 600 000 visiteurs par an, dont 80 % sont attirés par le tourisme de mémoire et les sites historiques. Le réseau muséal et les monuments accueillent annuellement plus de 200 000 personnes, tandis que l’écotourisme et la villégiature en captent environ 40 000, jouant un rôle déterminant dans l'économie locale.

Des visiteurs explorent l'île aux singes de Can Gio en bateau à moteur. (Photo : VNA)

Considérée comme une « adresse rouge » d’envergure nationale, Con Dao cible désormais le segment des visiteurs à haute contribution, privilégiant les séjours prolongés et qualitatifs au détriment du tourisme de masse. Sous le point de vue « préserver pour développer », Con Dao passe d’une exploitation simple à une gestion contrôlée et responsable de ses ressources.

Parallèlement, les opérateurs locaux soulignent que Con Dao est pionnière dans l'intégration de la protection de l'environnement au sein des circuits culturels. Les célébrations annuelles, telles que les commémorations de Ba Phi Yen ou de l’héroïne Vo Thi Sau, ainsi que les programmes artistiques dédiés à la mémoire nationale, sont devenus des produits touristiques emblématiques. Ils contribuent à prolonger la durée de séjour et à accroître les dépenses des voyageurs tout en consolidant l'image de marque de l'archipel.

Outre Con Dao, le chef-lieu de Can Gio est également identifié comme un territoire au potentiel rare pour stimuler le développement du littoral de Ho Chi Minh-Ville, notamment grâce à sa profondeur culturelle et historique liée à la saliculture, à la pêche artisanale et à ses sites révolutionnaires.

Les experts suggèrent que la connectivité fluviale entre Can Gio, le centre-ville et Vung Tau pourrait inspirer un modèle de transport touristique similaire à celui des grandes cités mondiales.

Dang Manh Phuoc, directeur général d'Outbox, estime que Can Gio pourrait devenir le porte-étendard du tourisme vert international de Ho Chi Minh-Ville si l'équilibre entre conservation et développement est maintenu. Bien que ses mangroves soient impressionnantes, le manque de diversité des produits actuels freine encore la fidélisation des visiteurs. Toutefois, de grands projets d'infrastructures, tels que le métro Ben Thanh-Can Gio, le pont de Can Gio prévu pour 2029 et les futures liaisons maritimes vers Vung Tau, ouvrent des perspectives majeures pour un tourisme durable.

Quant à Le Truong Hien Hoa, directeur adjoint du Département municipal du Tourisme, a souligné que l’industrie touristique mise sur l'essor de ce nouvel espace englobant 168 communes et quartiers ainsi que la zone spéciale. Pour l'année 2026, la ville s'est fixé des objectifs ambitieux, visant 11 millions de touristes internationaux et 50 millions de visiteurs domestiques, pour des recettes globales estimées à 330 000 milliards de dongs. - VNA/VI