PM : le Vietnam valorise un partenariat intégral avec les États-Unis

Le Vietnam chérit toujours un partenariat intégral avec les États-Unis, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh à une délégation du Sénat américain dirigée par le sénateur Mike Crapo à Hanoï le 26 mai.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié le maintien de contacts de haut niveau, en particulier le récent entretien téléphonique réussis entre le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et le président américain Joe Biden.



Il a suggéré que dans un avenir proche, les deux parties continuent de renforcer leur coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la science et de la technologie, de l'éducation et de la formation, de l'innovation, de la transformation numérique et de la réponse au changement climatique.



L'hôte a demandé aux sénateurs américains de soutenir l'ouverture par les États-Unis de leur marché et la limitation des enquêtes antidumping et des mesures correctives commerciales contre les produits vietnamiens, en particulier l'agro-sylviculture et la pêche, qui affectent directement les moyens de subsistance de la population.

Il a également exhorté le Congrès américain à continuer d'écouter et d'allouer des ressources à la coopération avec le Vietnam pour surmonter les conséquences de la guerre, ainsi qu'à offrir son soutien à la communauté vietnamienne aux États-Unis.



Exprimant leur impression sur le pays, le peuple et le développement du Vietnam, les sénateurs américains ont déclaré qu'ils soutenaient un Vietnam fort, indépendant, auto-résilient et prospère et respectaient son indépendance, sa souveraineté et son régime politique.



Ils ont déclaré qu'ils promouvraient des relations substantielles et efficaces entre les deux pays, souhaitaient des partenariats plus solides en matière de commerce et d'investissement et soutenaient les négociations sur les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux dont les deux pays sont membres.



Les invités ont promis de soutenir la position du Vietnam et de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale et ont souligné la nécessité de maintenir la paix, la stabilité, la liberté, la sécurité et la sûreté de la navigation maritime et aérienne dans les eaux.