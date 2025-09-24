Plusieurs vols affectés par le typhon RAGASA

Photo: VNA



En raison de l’évolution complexe du typhon RAGASA (typhon N°9), la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a ajusté son programme de vols afin de garantir la sécurité des passagers et des équipages.

Les vols entre le Vietnam et l’Asie du Nord-Est ont été déviés pour éviter la zone affectée, tandis que les liaisons entre Hô Chi Minh-Ville et Hong Kong sont annulées le 23 septembre.

De nombreux autres vols, nationaux comme internationaux, pourraient également subir des retards en cascade. Vietnam Airlines recommande aux passagers de garder leur ceinture attachée durant tout le vol, même lorsque le signal lumineux est éteint, pour limiter les risques liés aux turbulences.

Les horaires continueront à être ajustés en fonction des conditions météorologiques. Pour plus d’informations, les passagers peuvent consulter le site officiel de la compagnie, l’application mobile ou contacter le service client au 1900 1100.

De son côté, la compagnie Vietjet a également temporairement suspendu plusieurs vols le 23 septembre 2025. Les liaisons concernées incluent les vols VJ8892/VJ8893 entre Da Nang et Macao (aller-retour), ainsi que VJ876/VJ877 entre Hô Chi Minh-Ville et Hong Kong (aller-retour).

D’autres vols pourraient également être impactés. Vietjet invite ses passagers à vérifier régulièrement les horaires et les mises à jour météorologiques avant de se rendre à l’aéroport. Selon la situation, certains vols pourraient être retardés ou annulés.

Des informations actualisées sont disponibles sur le site www.vietjetair.com, via l’application mobile Vietjet Air, ou directement aux guichets des aéroports. – VNA/VI