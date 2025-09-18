Plusieurs responsables britanniques saluent la transformation du Vietnam

Une vue de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

La transformation remarquable du Vietnam au cours des huit dernières décennies, passant d'une nation en reconstruction après la guerre à l'une des économies les plus dynamiques du monde, témoigne de la force et de la volonté de son peuple. Le Vietnam a prouvé qu'avec une vision claire, la solidarité et la détermination, tout est possible. La transformation remarquable du Vietnam au cours des huit dernières décennies, passant d'une nation en reconstruction après la guerre à l'une des économies les plus dynamiques du monde, témoigne de la force et de la volonté de son peuple. Le Vietnam a prouvé qu'avec une vision claire, la solidarité et la détermination, tout est possible.

Ces propos ont été tenus par Seema Malhotra, sous-secrétaire d'État parlementaire aux Affaires étrangères, lors de la célébration du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et du 15ᵉ anniversaire du partenariat stratégique Vietnam–Royaume-Uni, organisée le 16 septembre à Londres.

Présent à l’événement, Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et président du Conseil théorique central, a déclaré que le Vietnam attache toujours de l’importance à ses relations avec le Royaume-Uni. Après plus d’un demi-siècle de relations diplomatiques et 15 ans de partenariat stratégique, les deux pays sont devenus des partenaires fiables et égaux. Leur coopération s’est approfondie dans de nombreux domaines – politique, défense, économie, commerce, éducation – et s’étend désormais à la finance, aux hautes technologies, à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique…

Le Vietnam poursuit une politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la diversification et la multilatéralisation des relations avec les autres pays. Cette conjoncture offre aux deux pays l’opportunité de porter leur partenariat stratégique à un niveau supérieur, en consolidant la confiance politique, en élargissant leur coopération dans des domaines clés, et en contribuant activement au règlement pacifique des problèmes régionaux et mondiaux dans le cadre des Nations Unies et des institutions multilatérales.

De son côté, Seema Malhotra a souligné les progrès notables du partenariat stratégique, marqués par des avancées dans le commerce, l’éducation, la lutte contre le changement climatique, la finance verte et la transformation numérique... Le Royaume-Uni est prêt à partager son expertise dans le développement de centres financiers internationaux et considère l’éducation comme un domaine clé de la coopération bilatérale.

Lindsay Hoyle, président de la Chambre des communes, s'exprime à l'événement. Photo: VNA

Lors d’une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Lindsay Hoyle, président de la Chambre des communes, a qualifié le parcours du Vietnam d’« histoire extraordinaire », comparant le pays à un « tigre asiatique » et mettant en avant les vastes perspectives de coopération dans le commerce, l’éducation et la pharmacie.

Kyril Whittaker, membre du Parti communiste britannique et chercheur sur le Vietnam, a souligné que le parcours de 80 ans du Vietnam est une histoire centrée sur le peuple, mettant en lumière ses réussites en matière d’éducation, de santé et de développement économique. – VNA/VI