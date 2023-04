Plusieurs médias autrichiens parlent de la visite au Vietnam du ministre autrichien des AE

Plusieurs médias autrichiens ont publié des articles sur la visite officielle au Vietnam du 16 au 18 avril du ministre fédéral des Affaires étrangères de l'Autriche, Alexander Schallenberg, espérant que la visite d’un chef de la diplomatie autrichienne au Vietnam après 28 ans contribuerait à approfondir les relations entre les deux pays, en particulier dans le domaine économique.

Article du quotidien Kronen Zeitung. Photo: capture d'écran

Selon le quotidien Kronen Zeitung, le ministre autrichien arrivera à Hanoï dans l’après-midi du 16 avril. Le 17 avril, il rencontrera le Premier ministre Pham Minh Chinh et s’entretiendra avec son homologue Bui Thanh Son. Il aura également des séances de travail avec le ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, et le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien.

Le ministre Alexander Schallenberg sera accompagné d’une délégation de représentants de 21 grandes sociétés autrichiennes, conduite par le vice-président de la Chambre économique fédérale d'Autriche (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ), Philipp Gady.

L'article a cité des propos de Philipp Gady selon lesquels, avec un commerce bilatéral de plus de 1,6 milliard d'euros, le Vietnam est le plus grand partenaire économique de l'Autriche dans la région de l'ASEAN.

Selon l’auteur, dans le cadre de sa visite au Vietnam, le ministre autrichien devra également participer à un forum d’affaires. Et outre les discussions sur des sujets économiques, les deux parties devront aborder des questions internationales d'intérêt commun.

Dans son article publié le 15 avril, le quotidien Wienerzeitung a estimé que la visite du ministre Alexander Schallenberg au Vietnam visait à promouvoir la participation de l'Autriche au processus de développement du Vietnam ainsi qu'à diversifier les chaînes d'approvisionnement. Selon l’auteur, le gouvernement vietnamien attire les investisseurs étrangers avec des conditions-cadres favorables et actuellement, ce pays de près de 100 millions d'habitants a conclu des accords de libre-échange avec de nombreux pays.

Les sites Vienna.at de la capitale Vienne, Vol.at, volksblatt.at, nachrichten.at, news.at et d’autres ont également publié des articles sur la visite au Vietnam du ministre Alexander Schallenberg.