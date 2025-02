Plusieurs hôtels à Hanoï proposent des programmes attractifs à l'occasion de la Saint-Valentin

À l'occasion de la Saint-Valentin 2025, le Département du tourisme de Hanoï encourage les hôtels à proposer divers programmes attrayants, comprenant des offres spéciales sur les chambres ainsi qu'une cuisine variée et raffinée, afin d'attirer les touristes dans le segment de luxe.

Nguyên Thi Cam Ly, directrice marketing et communication de l'hôtel 5 étoiles Sheraton Hanoi, a déclaré qu'à l'occasion de la Saint-Valentin, son hôtel propose un forfait de chambre intitulé « Love Ties » ainsi qu'un menu Michelin de 5 plats.

L'hôtel souhaite offrir aux couples une expérience culinaire et de villégiature luxueuse, sophistiquée et de grande qualité. Une attention particulière est portée au menu, à la mise en table et à la décoration des chambres, caractérisée par un style minimaliste, moderne, mais toujours romantique, a-t-elle souligné.

Les hôtels Sheraton Hanoï et Hemispheres ont préparé pour leurs clients des options de villégiature avec vue sur le lac de l'Ouest, des expériences culinaires de premier ordre et des services de décoration raffinés et romantiques, spécialement conçus pour les couples.

Hoang Quê Anh, responsable de la communication de l'Hôtel de l'Opéra Hanoi, a expliqué que le menu de la Saint-Valentin avait été élaboré pour rendre cette journée plus poétique et riche en émotions. L’hôtel propose un menu spécial de 4 plats, soigneusement préparé par des chefs talentueux, au prix attractif de 1,9 million de dôngs pour deux personnes.

Selon Dinh Cam Ly, directrice marketing et communication de l'hôtel Metropole, pour rendre la Saint-Valentin encore plus spéciale, les visiteurs peuvent choisir eux-mêmes ou transmettre leur message d’amour via des compositions florales personnalisées proposées par La Boutique.

Hanoï compte actuellement 3.761 établissements d'hébergement, avec un total de 71.256 chambres, dont 91 hôtels et appartements classés de 1 à 5 étoiles avec un total de 12.147 chambres.

Le directeur adjoint du Département municipal du tourisme, Nguyên Hông Minh, a encouragé les hôtels à améliorer leurs infrastructures et équipements, garantissant des intérieurs luxueux et une technologie moderne. Il a également insisté sur l’importance de concevoir des espaces verts, d'utiliser des énergies renouvelables pour accroître le respect de l’environnement, et d’investir dans des zones de divertissement et de détente afin d’optimiser l’expérience des clients.

En particulier, il a souligné l'importance d'accélérer l'adoption des technologies modernes, telles que l'enregistrement et le départ intelligents, l'utilisation de technologies de reconnaissance faciale, ou le développement d'applications mobiles permettant aux clients de s'enregistrer rapidement. Les hôtels devraient également proposer une assistance 24/7 via SMS ou appels automatisés, recueillir les commentaires des clients en temps réel pour une amélioration immédiate, et offrir des incitations et des cadeaux aux clients VIP afin d'accroître leur fidélité.- VNA/VI