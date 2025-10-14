Plusieurs gouvernements et organisations promettent de soutenir le Vietnam après les catastrophes

Plusieurs organisations et gouvernements étrangers se sont engagés lundi 3 octobre à midi à soutenir le Vietnam pour surmonter les conséquences des catastrophes naturelles, selon l’Autorité vietnamienne de gestion des catastrophes et des digues du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.



La Russie prévoit d’acheminer des secours à l’aéroport international de Nôi Bài ; le Canada a promis 50.000 dollars, par l’intermédiaire d’une organisation non gouvernementale (ONG) locale, pour l’achat de bateaux, de générateurs et de biens essentiels.



Les États-Unis et l’Union européenne prévoient d’apporter leur soutien par l’intermédiaire d’ONG vietnamiennes.



Meta (Facebook) apportera une contribution financière et un soutien via sa page de fans, tandis que l’UNICEF fournira 4.500 cartons d’eau en bouteille et 600 réservoirs d’eau, en priorité dans les provinces de Lang Son et Cao Bang.



Save the Children fournira une aide financière et des fournitures scolaires aux enfants de Bac Ninh d’octobre à décembre 2025.



Par ailleurs, certaines organisations ont déjà fourni de l’aide. Samaritan’s Purse a fourni de la nourriture, des articles ménagers, des ustensiles de cuisine et des kits d’hygiène à 350 foyers de la province de Hà Tinh. L’organisation a également distribué 4.000 cartons de nouilles instantanées, 4.000 cartons d’eau et 4.000 boîtes de saucisses à Lang Son, tout en préparant une aide supplémentaire pour 2 300 foyers des provinces de Ha Tinh et de Tuyen Quang.

Innondations à Lang Son. Photo: VNA

L’OIM prévoit de livrer 4.000 bouteilles d’eau potable et 350 kits de fournitures essentielles à Hà Tinh. Save the Children distribuera 500 millions de dôngs en espèces aux foyers avec enfants de Hà Tinh d’octobre à décembre.



D’autres organisations et entreprises, dont la JICA, l’AHA, ActionAid, AceCook et Tzu Chi, fournissent du matériel, de la nourriture, des articles ménagers et scolaires aux foyers touchés dans les provinces du nord.



Lors de leurs opérations au Vietnam, les équipes de secours se sont également rendues dans des maisons de retraite, des écoles et auprès des familles, en coordination avec les autorités locales pour distribuer des fournitures dans les régions sinistrées.



Les inondations provoquées par le typhon Matmo ont causé d’importants dégâts, 8.677 habitations étant toujours submergées à Bac Ninh et Hanoi. L’Autorité vietnamienne de gestion des catastrophes et des digues a recensé 59 incidents, un chiffre inchangé depuis le matin du 13 octobre. Plus de 550.000 abonnés à Thai Nguyên, Bac Ninh, Cao Bang et Lang Son ont été privés d’électricité ; à midi, 525.000 avaient été rétablis, laissant environ 25.500 sans électricité.



Le total des pertes est estimé à plus de 8.720 milliards de dôngs, dont environ 4.000 milliards de dôngs à Thai Nguyên, 2.000 milliards de dôngs à Cao Bang, 1.670 milliards de dôngs à Bac Ninh et 1.050 milliards de dôngs à Lang Son. – VNA/VI