Plusieurs entreprises vietnamiennes participent à la foire Hannover Messe

Des délégués et représentants d'entreprises au stand vietnamien. Photo: VNA

Douze entreprises vietnamiennes participent à la foire Hannover Messe, grand salon professionnel des technologies industrielles qui se déroule du 17 au 21 avril à Hannover, en Allemagne, dans le but de présenter des produits, d'étudier le marché et de nouer des partenariats.

Mettant l'accent sur la production respectueuse de l'environnement, le salon attire cette année quelque 4.000 exposants d’une centaine de pays du monde entier. La délégation vietnamienne est envoyée à l'événement par l'Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA).

Dans le cadre de la foire, le 17 avril, la VINASA, en collaboration avec l’Office du commerce de l'ambassade du Vietnam en Allemagne, a organisé une rencontre d'entreprises sur la transformation numérique dans l'industrie.

Do Viet Ha, représentante de l'Office du commerce, a déclaré que la transformation numérique faisait partie des principaux secteurs de coopération mentionnés par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le ministère fédéral allemand de l'Économie et de la Protection du climat dans le procès-verbal de la 2e réunion du Comité mixte Vietnam-Allemagne sur la coopération économique.

Dès l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange UE-Vietnam, on s'attend à ce que les relations commerciales et d'investissement entre le Vietnam et l'Allemagne en particulier et l'UE en général, se développent fortement, a-t-elle ajouté.

Nguyen Manh Hai, conseiller de l'ambassade du Vietnam, a déclaré que l'Allemagne était l'un des plus grands marchés des technologies de l’information et de la communication (TIC) au monde et le plus grand marché des logiciels en Europe avec environ 100.000 entreprises informatiques.

Selon lui, il reste amplement de place pour un investissement bilatéral dans la technologie et la transformation numériques, qui doit être activement exploitée par les parties vietnamienne et allemande dans un avenir proche.