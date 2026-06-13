Plusieurs animaux sauvages rares recueillis au parc national de Phong Nha-Ke Bang

Le Centre de sauvetage, de conservation et de développement des organismes du parc national de Phong Nha-Ke Bang a récemment accueilli plusieurs animaux sauvages rares et menacés remis par les autorités locales de la province de Quang Tri.

Remise d'un animal sauvage aux autorités locales de la province de Quang Tri. Photo: VNA

Le 9 juin, le centre a reçu un macaque à face rouge et un pangolin javanais. Quelques jours auparavant, le 4 juin, un macaque rhésus, un varan nébuleux et une tortue à tête jaune avaient également été transférés à cette structure spécialisée.

Selon les évaluations vétérinaires, la plupart des animaux pris en charge présentent un état de santé fragile. Le pangolin, pesant 4 kg, le varan de 1,7 kg et la tortue de 1 kg souffrent d’un affaiblissement physique important. Le macaque à face rouge, d’un poids de 5 kg, présente quant à lui des lésions cutanées au niveau du visage, tandis que le macaque rhésus de 4 kg montre des signes d’altération de ses comportements naturels.

D’après les autorités locales, ces animaux s’étaient égarés hors de leur habitat naturel avant d’être découverts par des habitants. Conscients de l’importance de la protection de la faune sauvage, ces derniers ont rapidement signalé leur présence aux services compétents afin d’assurer leur prise en charge dans les meilleures conditions.

À leur arrivée au centre, les animaux ont été placés sous surveillance vétérinaire et soumis à des protocoles de quarantaine. Les équipes spécialisées ont mis en œuvre des programmes de soins et de réhabilitation adaptés à chaque espèce afin d’améliorer leur état de santé et de restaurer progressivement leurs comportements naturels.

L’objectif est de permettre leur réintroduction dans leur milieu naturel dès que les conditions nécessaires seront réunies.

Cette opération illustre les efforts déployés par les autorités et les organismes de conservation pour protéger les espèces sauvages menacées et préserver la biodiversité du parc national de Phong Nha-Ke Bang, l’un des sites naturels les plus importants du Vietnam. -VNA/VI

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