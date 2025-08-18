Plus d’un million de personnes se joignent à la marche pour un Vietnam uni et fort

Plus d’un million de personnes à travers le pays, vêtues de maillots rouges à étoile jaune, ont participé le 16 août au matin à une marche pour un Vietnam uni, fort et durable dans la nouvelle ère.

L’événement, organisé conjointement par le journal Nhân Dân (Peuple) et le ministère de la Sécurité publique, marquait le 80e anniversaire de la Révolution d’Août, de la Fête nationale et de la Journée traditionnelle de la Police populaire.

Dès l’aube, des milliers d’habitants et de membres des forces armées se sont rassemblés au parc Ly Thai To, au centre de Hanoï, pour assister à la cérémonie de lancement, ouverte à 6 heures, en même temps que la levée du drapeau national sur la place Ba Dinh.

Le rédacteur en chef du journal Nhân Dân, Le Quoc Minh, a souligné que cette marche constituait un événement communautaire particulièrement significatif, contribuant également à la réduction des émissions de carbone et à la sensibilisation à la protection de l’environnement, en cohérence avec l’engagement du Vietnam pour la neutralité carbone d’ici 2050 pris lors de la COP26.

Le vice-ministre de la Sécurité publique, Tran Quoc To, a affirmé que l’événement marquait le début d’un parcours visant à promouvoir un mode de vie sain, à améliorer la condition physique et à bâtir une société disciplinée, respectueuse des lois et sûre. Il a ajouté qu’il s’agissait non seulement d’une activité sportive répondant à l’appel du Président Hô Chi Minh à l’exercice physique, mais aussi d’un voyage où des millions de cœurs battent à l’unisson pour un objectif commun : un Vietnam uni et fort.

Un grand nombre de personnes dans les 34 villes et provinces du pays ont participé simultanément à la marche. À Hanoï, responsables, agents de la sécurité publique et habitants ont marché autour du lac de l’Épée restituée pour diffuser un message de santé communautaire et témoigner de l’esprit de solidarité.

Selon le comité d’organisation, à la fin de la cérémonie de lancement, plus de 1,1 million de personnes avaient participé directement à la marche dans les 34 provinces et villes, tandis que plus de 138.000 autres s’étaient inscrites en ligne via le site Web du programme. -VNA/VI