Plus de 93 % des électeurs ont déjà voté à 16 heures le 15 mars

Des religieuses de la Congrégation des Amantes de la Sainte-Croix, au 31 rue Nhà Chung, consultent la liste des candidats au bureau de vote n°1, dans le quartier de Hoàn Kiem. Photo : VNA

Selon la vice-présidente de l’Assemblée nationale, membre du Conseil électoral national, Nguyen Thi Thanh, à 16 heures le 15 mars, le nombre total d’électeurs ayant déjà voté dans l’ensemble du pays s’élevait à 71.392.498 sur 76.609.388, soit 93,19 %.

Des électeurs des zones montagneuses de la ville de Dà Nqng participent avec enthousiasme au vote. Photo : VNA

Dans l’après-midi du 15 mars, au Centre de presse de l’élection, la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Thanh, a informé rapidement les organes de presse de la situation et de l’avancement de la participation des électeurs au scrutin des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Selon Nguyen Thi Thanh, à 16 heures le 15 mars, le nombre total d’électeurs ayant déjà voté dans l’ensemble du pays s’élevait à 71.392.498 sur 76.609.388, soit 93,19 %. Ce taux particulièrement élevé montre que le déroulement du scrutin progresse de manière positive et conforme au calendrier prévu. L’atmosphère enthousiaste et animée de la journée électorale a été largement relayée par les médias nationaux et locaux.

D’après les informations actualisées transmises par les localités, de nombreuses provinces et villes affichent un taux de participation très élevé. Tuyên Quang arrive en tête avec 99,86 % des électeurs ayant déjà voté. Quatre autres provinces enregistrent également des taux proches de la participation totale, à savoir Lào Cai (99,81 %), Lang Son (99,30 %), Dien Biên (99,23 %) et Lai Châu (99,20 %).

Par ailleurs, 18 provinces et villes ont atteint un taux de participation supérieur à 95 %, dont Dà Nang, Hà Tinh, Cao Bang, Thai Nguyên, Quang Ninh, Sơn La, Hue, Vinh Long, Cà Mau, Dak Lak, Quang Tri, Can Tho, Nghe An, Gia Lai, Phu Tho, Ninh Binh, Quang Ngai et Thanh Hoa. En outre, neuf localités affichent un taux supérieur à 90 %, parmi lesquelles Hải Phòng, Khanh Hoa, Dong Thap, Lâm Dong, An Giang, Bac Ninh, Dong Nai, Hung Yên et Hanoï.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale a indiqué qu’au rythme actuel, les localités continuent de mettre à jour les données et devraient atteindre un taux élevé de participation d’ici 19 heures, heure officielle de clôture du vote.

Dans certaines grandes localités comptant un nombre important d’électeurs, comme Hô Chi Minh-Ville, 7.663.467 électeurs sur 9.569.117 avaient déjà voté au moment du rapport, soit 80,07 %. Étant la localité la plus peuplée du pays, la progression du vote y nécessite davantage de temps pour être pleinement achevée.

Afin de garantir le droit de vote de tous les citoyens, dans de nombreuses localités, les commissions électorales ont utilisé des urnes mobiles pour permettre aux électeurs âgés, aux personnes handicapées ou malades ne pouvant se rendre aux bureaux de vote d’exercer leur droit civique.

La couverture médiatique de la journée électorale a également suscité une attention soutenue de la part des médias nationaux et internationaux. Selon les statistiques du Centre de cyberspace Reputa relevant du groupe Viettel, à 16 heures le 15 mars, 5.261 articles et informations avaient déjà été publiés sur les journaux, magazines et portails électroniques du pays à propos de cette élection. Par ailleurs, plusieurs médias internationaux tels que Xinhua, Reuters, Bloomberg, Deutsche Welle, ABC News, Prensa Latina, Al Jazeera, AP News, France 24, RFI, The Hindu et Bangkok Post ont également couvert cet événement majeur au Vietnam.

D’après les rapports des localités, les conditions de transport et de communication à l’échelle nationale demeurent globalement favorables. Dans certaines zones, notamment quelques hameaux de la province de Nghệ An et la commune d’An Xuyên dans la province de Cà Mau, le signal téléphonique a été jugé instable, mais sans incidence notable sur la compilation des résultats. Les conditions météorologiques sont également favorables dans la plupart des régions, avec un temps ensoleillé et agréable. Seule la zone spéciale de Ly Son (province de Quang Ngai) a connu de la pluie, sans que cela n’affecte le déroulement du scrutin.

La situation en matière de sécurité politique et d’ordre public reste stable dans l’ensemble du pays, aucun incident majeur susceptible d’affecter le processus électoral n’ayant été signalé.

Concernant les zones ayant organisé le vote anticipé, au moment de la clôture du scrutin anticipé, 37.008 électeurs sur 37.057 avaient participé au vote, soit un taux de 99,87 %. Plusieurs communes montagneuses et zones spéciales ont achevé le vote très tôt avec une participation de 100 %, notamment dans la zone spéciale de Con Co (province de Quang Tri) et dans plusieurs communes montagneuses de l’ouest de Dà Nang.

Dans l’ensemble du pays, la journée électorale se déroule dans une atmosphère dynamique et enthousiaste. Dans certaines localités, la journée du scrutin coïncide avec des activités culturelles ou des fêtes traditionnelles. Toutefois, les électeurs ont pris l’initiative d’organiser leur temps afin de participer au vote. À Lạng Sơn, par exemple, bien que la journée électorale coïncide avec la fête traditionnelle Ky Cung – Ta Phu, les électeurs ont appliqué le principe « voter d’abord, participer ensuite à la fête », témoignant d’un sens élevé de responsabilité civique.- VNA/VI