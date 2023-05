Plus de 77.000 ordinateurs au Vietnam subissent des attaques par cryptage des données

Plus de 77.000 ordinateurs au Vietnam ont subi des attaques par cryptage des données depuis décembre 2022, selon la société vietnamienne Bkav spécialisée dans la cybersécurité et les logiciels.

Le cryptage des données traduit les données sous une autre forme, ou code, de sorte que seules les personnes ayant accès à une clé secrète ou à un mot de passe peuvent la lire. Photo d'illustration: Reuters

Le centre d’assistance technique de Bkav a également reçu des centaines d’appels, demandant de l’aide pour gérer les logiciels malveillants de cryptage de données, a-t-elle fait savoir.

Récemment, son système de surveillance des virus a détecté un code malveillant de cryptage des données appelé "STOP/DJVU" ou "FARGO3" qui cible les entreprises et les unités utilisant un logiciel de gestion des données comptables pour voler des données. Selon les statistiques, plus de 260 serveurs ont été infiltrés par plus de 6.000 protocoles Internet (IP) différents.

Notamment, sur des centaines de cas contactant Bkav pour obtenir de l’aide, plus de 50% n’utilisent pas de logiciel antivirus, ou n’installent pas d’applications ou de logiciels de protection informatique qui ne sont pas assez puissants.

En particulier, de nombreuses unités ont un grand volume de données importantes mais utilisent un logiciel antivirus gratuit, de sorte que l’effet de protection n’est pas garanti.

Pour éviter les attaques par cryptage des données, les experts recommandent aux utilisateurs et aux équipes d’administration du système informatique de sauvegarder régulièrement les données importantes, d’installer et de mettre à jour de manière proactive des logiciels antivirus fiables pour une meilleure protection. – VNA/VI