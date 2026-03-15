Plus de 71 % des électeurs ont voté avant midi

Dès le petit matin, de nombreux électeurs, dont des cadres, des soldats et des habitants vivant et travaillant sur l’île de Côn Co, dans la province de Quang Tri, participent avec enthousiasme au scrutin. Photo : VNA

Selon les informations communiquées par ministère vietnamien de l’Intérieur, à midi le 15 mars, le taux de participation des électeurs à l’élection des députés de l’Assemblée nationale de la 16ᵉ législature et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 atteignait 71,59 % du corps électoral à l’échelle nationale. Ce résultat témoigne du sens des responsabilités et de l’engagement actif des citoyens envers cet événement politique majeur du pays.



Parmi les localités, plusieurs provinces ont enregistré des taux de participation particulièrement élevés. C’est notamment le cas de Lào Cai avec 91,95 %, de Hà Tinh avec 91,72 %, de Lai Châu avec 89,90 % et de Diên Biên avec 87,18 %. En revanche, dans les grandes agglomérations comme Ho Chi Minh-Ville et Hà Nôi, les taux de participation s’établissaient respectivement à 51,84 % et 56,51 % au moment du rapport.

Des électeurs de la commune de Tân Trào, dans la province de Tuyên Quang, accomplissent les formalités pour participer au vote. Photo : VNA





Selon la synthèse du ministère de l’Intérieur, de nombreux bureaux de vote dans tout le pays avaient déjà achevé le scrutin avec un taux de participation atteignant 100 %. C’est notamment le cas du district insulaire de Bach Long Vi (ville de Hai Phong), ainsi que de plusieurs communes et bureaux de vote dans les provinces de Tuyên Quang, Lai Châu, Bac Ninh, Gia Lai et dans certains quartiers de Hanoï. L’achèvement rapide du vote dans plusieurs zones témoigne d’une organisation efficace, facilitant l’exercice du droit et du devoir civique des électeurs.



Les cérémonies d’ouverture du scrutin ont été organisées de manière solennelle et conforme à la loi dans l’ensemble des localités, créant une atmosphère d’enthousiasme et de confiance parmi la population. Conformément à la réglementation, les bureaux de vote à travers le pays ont ouvert officiellement à 7 heures. Toutefois, dans certaines localités, en raison de particularités géographiques ou d’un grand nombre d’électeurs, l’ouverture a eu lieu plus tôt afin de faciliter le déroulement du vote. À Khanh Hoa, par exemple, certains bureaux ont ouvert dès 5 ou 6 heures du matin ; à Ho Chi Minh-Ville, les bureaux ont ouvert simultanément à 6 h 45 ; tandis qu’à Gia Lai, plus d’un millier de bureaux ont ouvert à 6 h 30.



Dans la plupart des bureaux de vote, les cérémonies d’ouverture ont réuni des représentants des comités du Parti, des autorités locales, du Front de la Patrie, des organisations sociopolitiques et de nombreux électeurs. De nombreux électeurs âgés se sont également rendus directement aux urnes, illustrant leur sens du devoir civique. Dans certaines provinces comme An Giang, Quang Ninh, Quang Tri, Nghê An et Bac Ninh, plusieurs électeurs âgés de plus de 100 ans ont participé au vote dès les premières heures. Parmi eux figurait notamment l’électrice Phung Thi Quât, âgée de 108 ans, dans la province d’An Giang.

Des électeurs du hameau hmong de Che Lâu, dans la commune frontalière de Na eo, province de Thanh Hoa, se rendent aux urnes pour voter. Photo : VNA.





La journée électorale a également été marquée par la participation de plusieurs dirigeants de haut rang du Parti et de l’État dans différents bureaux de vote. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a voté dans un bureau de vote du quartier de Ba Dinh, à Hanoï. Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a exercé son droit de vote dans le quartier de Hoc Môn, à Ho Chi Minh-Ville. Le président de la République, Luong Cuong, a voté dans un bureau de vote du quartier de Hoàn Kiêm, à Hanoï, tandis que le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au scrutin dans le quartier de Tây Hô, également à Hanoï.



Les organes de presse nationaux et locaux ont activement couvert la journée électorale, reflétant l’atmosphère dynamique dans de nombreuses localités. La Télévision du Vietnam a notamment diffusé en direct le programme « Journée de la grande union nationale », reliant plusieurs points à travers le pays afin de transmettre l’ambiance du scrutin à la population ainsi qu’à la communauté vietnamienne à l’étranger. Certaines provinces, telles que Tuyên Quang et Lai Châu, ont également organisé des retransmissions en direct depuis des bureaux de vote emblématiques, contribuant ainsi à renforcer l’esprit de cette journée nationale.



Selon les rapports des localités, la circulation s’est déroulée de manière fluide dans l’ensemble du pays, sans embouteillages ni incidents susceptibles d’affecter les déplacements des électeurs ou l’organisation du scrutin. Les systèmes de communication ont été pleinement opérationnels, facilitant la collecte et la transmission rapide des données électorales. Certaines localités ont également appliqué des solutions technologiques pour accélérer la transmission des rapports. C’est notamment le cas de la ville de Cân Tho, qui a encouragé les bureaux de vote à utiliser le courrier électronique, les téléphones et les applications de messagerie pour transmettre les informations.



Les installations matérielles nécessaires au déroulement du scrutin ont été préparées conformément aux réglementations. Les urnes, les isoloirs, les listes électorales, les listes de candidats et les documents nécessaires ont été affichés et disposés de manière appropriée, permettant aux électeurs de consulter facilement les informations avant de voter.



Les conditions météorologiques ont été globalement favorables à l’organisation du scrutin sur l’ensemble du territoire. Dans certaines localités, de faibles pluies ont été signalées mais sans perturber les déplacements des électeurs ni l’avancement du vote.



Dans l’ensemble, la journée électorale s’est déroulée dans une atmosphère dynamique et enthousiaste. Les électeurs dans les différents bureaux de vote ont participé activement au scrutin, exprimant leur confiance dans les capacités et les qualités des candidats. La sécurité politique et l’ordre public ont été assurés sur tout le territoire ; les forces de police, de l’armée, les services de santé et les autres forces de soutien ont déployé des mesures visant à garantir la sécurité et le bon déroulement du vote, contribuant ainsi à assurer le succès du scrutin. - VNA/VI