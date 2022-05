Plus de 5.500 jeunes de Hanoï s'engagent comme volontaires pour les SEA Games 31

Plus de 5.500 jeunes de la capitale Hanoï, dont 80 % de jeunes filles, se sont inscrits pour travailler comme volontaires pour les 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Les volontaires sont en bonne santé et parlent couramment les langues étrangères. Ils avaient reçu une injection complète de deux doses de vaccins anti-Covid-19.

Ils participeront aux activités déployées par l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh (HCYU) de Hanoï et le comité d'organisation des SEA Games 31.

Le HCYU de Hanoï a créé une page Facebook pour les bénévoles des SEA Games 31 sur https://www.facebook.com/tnvseagames31hanoi, qui met fréquemment à jour les préparatifs de la capitale pour les Jeux.

En outre, des unités de l’Union des jeunes ont organisé des activités pour nettoyer les rues et soutenir les événements touristiques à Hanoï.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se tiendront à Hanoï et dans 11 villes et provinces du 12 au 23 mai.

Avec 40 sports et 526 événements, SEA Games 31 devrait attirer environ 10.000 participants. L'événement biennal était initialement prévu pour la fin de 2021 mais a été retardé en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19.- VNA/VI