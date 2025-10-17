Plus de 537 milliards de dôngs mobilisés pour soutenir le peuple cubain

Au 16 octobre, la campagne de collecte de fonds en faveur du peuple cubain placée sous le thème "65 ans d'amitié Vietnam-Cuba" et lancée par le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam, avait permis de recueillir plus de 537,7 milliards de dôngs.

Ce geste illustre profondément les liens d'amitié, de solidarité et de fidélité qui unissent le peuple vietnamien au peuple cubain.



Organisé sur 65 jours, du 13 août au 16 octobre, le programme vise à mobiliser au moins 65 milliards de dôngs (2,48 millions de dollars) pour aider Cuba à surmonter ses difficultés. L'objectif a été atteint en seulement 30 heures après le lancement national à Hanoï, grâce à une large participation de la population et au soutien des ministères, organismes et localités du pays.



Selon Nguyên Hai Anh, vice-président et secrétaire général de la Croix-Rouge du Vietnam, une partie des fonds collectés a été utilisée pour l'acquisition d'équipements destinés à la transmission et à la distribution d'électricité, un besoin urgent pour la vie quotidienne à Cuba.

L'organisation continuera à informer sur les activités d'assistance concrètes, afin de promouvoir davantage l'esprit de solidarité et d'amitié entre les deux peuples. L'année 2025 marque le 65ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cuba (1960 - 2025).

La campagne de collecte de fonds en faveur du peuple cubain constitue une occasion de resserrer les liens d'amitié traditionnels, contribuant à consolider la paix, la coopération et le développement durable entre les deux pays. -VNA/VI