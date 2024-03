Plus de 5.000 personnes à un défilé de l’"ao dai" à Ho Chi Minh-Ville

Plus de 5.000 personnes vêtues de l’« ao dai » (tunique traditionnelle vietnamienne) ont participé à un défilé le 8 mars dans le cadre de la 10e Fête de l’ao dai de Hô Chi Minh-Ville.

Plus de 5.000 personnes vêtues de l’« ao dai » (tunique traditionnelle vietnamienne) participent à un défilé le 8 mars dans le cadre de la 10e Fête de l’ao dai de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA





La présidente de l'Union municipale des femmes, Nguyen Tran Phuong Tran, a déclaré que cette fête annuelle organisée depuis dix ans à l'occasion de la Journée internationale de la femme (8 mars) visait à honorer le costume traditionnel ainsi que la beauté de la grâce des femmes vietnamiennes.

De son côté, le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Dung, s’est déclaré convaincu que les mouvements des femmes se développeraient davantage, contribuant à la réalisation avec succès des objectifs socio-économiques et culturels de la mégapole du Sud.



Tenue du 7 au 17 mars, la 10e Fête de l’ao dai de Hô Chi Minh-Ville comprend une kyrielle d'activités, notamment un programme d’art, des défilés et des expositions sur l’ao dài, un programme de remise d'ao dài à des ouvrières en situation difficile… La fête devient un événement culturel et touristique exceptionnel et le rendez-vous des amoureux de cette tunique emblématique du Vietnam.-VNA/VI