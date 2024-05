Plus de 4.500 coureurs dévalent la plus belle route côtière du Vietnam

Ils sont plus de 4.500 coureurs à s’élancer le 19 mai, avec l’objectif de franchir la ligne d'arrivée. Photo : VNA

Plus de 4.500 athlètes vietnamiens et étrangers ont participé dimanche 19 mai au Stop And Run Marathon BTV Binh Thuân 2024 dans la province de Binh Thuân (Centre) à l’occasion du 134e anniversaire du président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 2024).

Les coureurs se sont mesurés sur les distances de 5km, 10km, 21km et 42km, dévalant la route longeant la côte de Hoa Thang à Hoa Vu, dans les districts de Bac Binh et Tuy Phong, surnommée l’une des plus belle route côtière du Vietnam.

Le marathon qui a répondu aux normes de l’Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), est un événement touristique et sportif à grande échelle organisé par le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme en coordination avec la Radio-Télévision de Binh Thuân, et la SARL Stop And Sports.

Truong Van Hiêu, Nguyên Van Loi, Trinh Minh Tâm et Nguyên Van Chinh, chez les hommes, et Nguyên Thi My Liên, Nguyên Thi Thuy Duong, Nguyên Thi Thanh Tuyên et Nguyên Thi Minh Hiên, chez les dames, ont remporté cette édition respectivement sur les 5km, 10km, 21 km et 42 km. – VNA/VI