Plus de 450 citoyens vietnamiens sont rentrés sains et saufs du Myanmar

Concernant le cas des citoyens vietnamiens qui ont violé les réglementations d'immigration et ont été détenus au Myanmar, le ministère des Affaires étrangères et les représentations de Hanoï au Myanmar et en Thaïlande ont étroitement coordonné avec le ministère de la Sécurité publique, les agences nationales compétentes et les autorités locales pour rapatrier en toute sécurité plus de 450 ressortissants vietnamiens.

C'est ce qu'a déclaré la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, lors d'une conférence de presse régulière tenue le 15 mai à Hanoi, concernant les efforts de protection des citoyens fournis à ces citoyens.

Conformément aux instructions du gouvernement, le ministère des Affaires étrangères travaille activement avec les pays concernés et continue de fournir des conseils aux agences de représentation vietnamiennes au Myanmar et en Thaïlande pour coordonner avec les autorités compétentes afin de ramener les citoyens restants chez eux dès que possible, a déclaré le responsable.

Le ministère conseille aux résidents vietnamiens de se méfier des invitations à voyager à l'étranger à la recherche d'un « travail facile et de salaires élevés ». Les citoyens doivent s’informer soigneusement sur le contenu, le régime et le lieu de travail prévu pour éviter de tomber dans des pièges frauduleux et de devenir des résidents et des travailleurs illégaux à l’étranger.

Si les citoyens ou leurs proches au Myanmar ont besoin d'aide, veuillez contacter :

- Ambassade du Vietnam au Myanmar : +95 966088 8998, email : vnembmyr2012@gmail.com ; Ambassade du Vietnam en Thaïlande : +66 8989 666 53, email : vnemb.th@mofa.gov.vn.

- Ligne de protection des citoyens du Département consulaire, Ministère des Affaires étrangères : +84 981 84 84 84, email : baohocongdan@gmail.com. - VNA/VI