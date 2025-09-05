Plus de 400 milliards de dôngs collectés en soutien au peuple cubain en moins d'un mois de campagne

Moins d'un mois après son lancement, le programme de collecte de fonds « 65 ans de solidarité Vietnam-Cuba » réussit à mobiliser plus de 400 milliards de dôngs (près de 16 millions de dollars), selon les données mises à jour dans la matinée du 5 septembre. Photo : VNA



Lancé le 13 août à Hanoï, le programme a rapidement suscité un large écho auprès de toutes les couches sociales. Il est à noter qu'au cours des 30 premières heures, l'objectif initial de 65 milliards de dôngs a été dépassé, un chiffre symbolique commémorant les 65 ans de relations diplomatiques entre les deux pays (2 décembre 1960-2025).

La campagne a bénéficié d'une participation active, tant en présentiel qu'en ligne, impliquant les provinces, les forces armées, les associations d'amitié, les grandes entreprises, les organisations socioprofessionnelles, les institutions éducatives et culturelles, ainsi que la communauté vietnamienne à l'étranger.

Nguyen Hai Anh, vice-président et secrétaire général de la Croix-Rouge vietnamienne, a souligné : « Chaque contribution du peuple vietnamien est un message d'amour et de responsabilité. Ce chiffre témoigne de la force de l'unité et de la solidarité sociale, reflétant le lien profond qui unit le Vietnam et Cuba.»

Le 1er septembre, au siège du Comité central du Parti communiste vietnamien, en présence du secrétaire général To Lam et du premier secrétaire du Parti communiste cubain et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la somme d'aide, pour la première phase, d'un montant de 385 milliards de dongs, a été remise. Cette somme a été directement allouée au peuple cubain pour répondre aux besoins urgents dans des secteurs tels que la santé et l'alimentation.

La campagne de financement se poursuivra jusqu'au 16 octobre, avec pour objectif de continuer à mobiliser des ressources pour soutenir le peuple cubain sur la voie d'une vie meilleure et d'un développement durable.

Le comité d'organisation a annoncé qu'il intensifierait ses efforts de communication et élargirait les canaux de dons grâce à des méthodes accessibles, transparentes et efficaces pour faciliter la participation de tous.

Ce geste réaffirme l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et Cuba, tout en renforçant les liens de coopération, de paix et de développement à l'occasion du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.- VNA/VI