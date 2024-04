Plus de 40 entreprises et unités confirment leur participation au Salon international de la défense 2024

À ce jour, plus de 40 entreprises et unités de 19 pays et territoires ont confirmé leur participation au Salon international de la défense du Vietnam 2024, prévu en décembre prochain à Hanoï.

Conférence sur le Salon international de la défense du Vietnam 2024. Photo: VNA

C'est ce qui ressort d’une conférence organisée le 20 avril à Hanoï par le ministère de la Défense pour appeler au financement de cet événement.



Le Salon international de la défense du Vietnam 2024 se tiendra du 19 au 22 décembre à l'aéroport de Gia Lam, arrondissement de Long Bien, à Hanoï, en l’honneur du 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire vietnamienne et du 35e de la Journée de la défense nationale.



Ce salon permettra aux entreprises de défense du Vietnam de présenter leurs produits, d’améliorer leur compétitivité et d’accélérer leur participation à la chaîne d’approvisionnement mondiale, selon le général de corps d’armée Phung Si Tan, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire vietnamienne, également président du Comité d'organisation.



Le salon contribuera également à affirmer le Vietnam comme un ami et un partenaire fiable de tous les pays, a-t-il souligné.



Le ministère de la Défense prévoit d'inviter plus de 120 délégations de 50 pays, dont les ministres de la Défense de 35 pays. -VNA/VI