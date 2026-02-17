Plus de 30.000 visiteurs au marché aux fleurs du Vieux Quartier de Hanoï

Le marché aux fleurs du printemps du Vieux Quartier – plus connu sous le nom de marché aux fleurs de Hang Luoc – ainsi que la rue des fresques de Phùng Hung, dans le quartier de Hoàn Kiêm à Hanoï, ont attiré plus de 30.000 visiteurs après 18 jours d’activité, confirmant leur statut de rendez-vous culturel du Têt dans la capitale.



Organisé du 30 janvier au 16 février 2026 (du 12 au 29 du dernier mois lunaire), l’événement a enregistré une forte affluence, notamment durant les week-ends. Sur les plateformes numériques, sa page officielle a généré près de 200.000 interactions.



Né dans les années 1920, le marché aux fleurs de Hàng Luoc est étroitement lié aux coutumes du Têt des habitants de l’ancien «Ke Cho». Plus d’un siècle plus tard, il conserve son identité et reste un lieu de mémoire évoquant le Hanoï d’antan et ses «36 rues et corporations».



L’édition 2026, placée sous l’égide du Comité populaire du quartier de Hoan Kiem et organisée par la société par actions Dong Xuan, s’étend le long des rues Hang Luoc, Hang Khoai, Hang Ruoi, Hang Ma et jusqu’à la rue des fresques Phung Hung. L’espace est structuré en plusieurs zones: marché floral du Têt, village d’artisanat traditionnel, espace d’arts populaires, avec un pôle d’expériences culturelles particulièrement prisé à Phung Hung. - VOV/VNA/VI