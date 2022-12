Plus de 300 entreprises à l’exposition Food & Hotel Vietnam 2022

Cérémonie d'ouverture. Photo: VNA

La 11e exposition internationale de l’alimentation, des boissons, des équipements et des services d’hôtellerie-restauration (Food&Hotel Vietnam 2022), a débuté le 7 décembre au Centre des foires et expositions de Sai Gon, dans le 7e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

L’événement de trois jours réunit plus de 300 entreprises vietnamiennes et étrangères. Il comprend 22 pavillons internationaux de l’UE, de l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni, de la Belgique, de l’Australie, du Danemark, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Pologne, des Etats-Unis, du Canada, de l’Uruguay, de Singapour, du Japon…

L’exposition présente une variété de produits et services tels que confiseries, thé, café, services de restauration, équipements de l’hôtellerie et de restauration…

En marge de l’événement, auront lieu le concours culinaire "Vietnam Culinary Challenge 2022" et le Sommet d’Asie sur l’alimentation et les boissons (Asia Food and Beverage Summit 2022), etc.

L’ambassadeur de l’UE au Vietnam, Giorgio Aliberti, a présidé la cérémonie d’ouverture du pavillon de l'UE. A cette occasion, il a déclaré que Food & Hotel Vietnam 2022 était une bonne opportunité de présenter le riche potentiel de la combinaison des cuisines vietnamienne et européenne.

Lors de l'exposition, les visiteurs ont l’occasion de déguster et de découvrir la variété croissante des produits européens au Vietnam.