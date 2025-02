Plus de 30 pilotes nationaux et étrangers au premier tournoi de parapente élargi de Ho Chi Minh-Ville

Plus de 30 pilotes issus de clubs de parapente nationaux et internationaux participent au tournoi de parapente élargi de Ho Chi Minh-Ville 2025 (première édition), qui s'est ouvert le 15 février dans la zone touristique de Ta Pa - Soai Chek, commune de Nui To, district de Tri Tôn, province d’An Giang (Sud).

Cet événement célèbre le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) et constitue une excellente occasion de présenter et de promouvoir la beauté naturelle et culturelle du district de Tri Tôn, de la province d'An Giang en général, auprès des touristes, vietnamiens comme étrangers.

C'est également une opportunité d’inviter les entreprises et les investisseurs pour faire de Tri Tôn une destination sûre et attrayante, a déclaré Vo Thanh Tuân, vice-président du Comité populaire de ce district.

Grâce à son relief, son climat et ses paysages naturels majestueux, ce district est idéal pour le développement du tourisme d'aventure, notamment le parapente, un sport qui permet d'explorer le ciel, de vivre des sensations fortes et de repousser ses limites, a-t-il ajouté.

Durant les trois jours du tournoi, le Comité populaire du district de Tri Tôn met en place des stands présentant des produits typiques, des produits OCOP (One Commune One Product - A chaque commune son produit) et des spécialités culinaires locales. Des jeux folkloriques ainsi que des spectacles culturels de l’ethnie khmère sont également prévus. -VNA/VI