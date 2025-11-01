Plus de 260 entreprises au Salon international d’électronique et d’équipements intelligents du Vietnam (IEAE)

Des visiteurs au salon. Photo : Vietnam+

Le Salon international d’électronique et d’équipements intelligents du Vietnam (IEAE) 2025 a ouvert ses portes le 30 octobre à Hanoï. L’événement est organisé par la Société de publicité et des foires commerciales (Vinexad), en coopération avec la société Chaoyu Expo et plusieurs unités de promotion du commerce.

Occupant une superficie de 6 000 m², le salon réunit plus de 260 exposants répartis sur 350 stands et devrait attirer plus de 15 000 visiteurs, parmi lesquels des entreprises, acheteurs, distributeurs et passionnés de technologies. L’exposition met en avant une large gamme de produits et d’expériences technologiques, favorisant la coopération, l’innovation et la transformation du secteur de l’électronique grand public et des appareils ménagers.

Selon Tô Ngoc Son, chef adjoint du Département du développement du marché extérieur (ministère de l’Industrie et du Commerce), l’IEAE 2025 constitue à la fois une vitrine pour les technologies de pointe et un forum de coopération et d’investissement, contribuant à renforcer la participation du Vietnam aux chaînes de valeur mondiales.

Le ministère encourage la mise en relation entre entreprises vietnamiennes et étrangères dans la production de composants, d’équipements et de logiciels intelligents afin d’accroître la valeur ajoutée et le taux de localisation. Il promeut également le développement d’une industrie électronique verte, intelligente et durable, conforme à l’engagement du pays d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Le salon se poursuivra jusqu’au 1er novembre.– VNA/VI