Plus de 21.000 coureurs participent à la course “Viêt Nam tôi đó – My Vietnam 2025”

La course “Việt Nam tôi đó – My Vietnam 2025” (Mon Vietnam), réunissant 21.529 coureurs venus de nombreuses provinces, villes et clubs sportifs du pays, s’est déroulée le 24 août au Centre national des expositions et à Vinhomes Global Gate, dans la commune de Dông Anh à Hanoï.

Selon Vu Minh Ly, directeur adjoint du Centre de communication du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et président du comité d’organisation, cet événement s’inscrit parmi les activités marquantes de l’Exposition de 80 ans – Indépendance, Liberté, Bonheur, consacrée aux réalisations du Vietnam à l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre.



Placée sous le thème “La force de l’esprit vietnamien”, chaque foulée se veut un hommage aux générations qui se sont sacrifiées pour l’indépendance et le bonheur du peuple. La course offre également aux jeunes l’occasion de revisiter 80 ans de construction et de développement national, tout en affirmant l’union nationale et l’aspiration au développement du Vietnam en cette nouvelle ère.



Au-delà de sa dimension historique, l’événement se distingue par un fort engagement écologique. Organisée avec le soutien du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et du Partenariat national d’action contre le plastique au Vietnam (NPAP), la course promeut un mode de vie durable et la protection de l’environnement. Chaque pas devient ainsi un geste pour un avenir plus vert et pour un Vietnam respectueux de la planète.



Photo : VNA

À travers cette initiative, les organisateurs appellent la communauté à agir pour un Vietnam propre, sûr et durable, contribuant ainsi à la lutte mondiale contre la pollution plastique et à l'atteinte de l'objectif gouvernemental de neutralité carbone d’ici 2050.



À cette occasion, l’Organisation des records du Vietnam a décerné un certificat à la course "Việt Nam tôi đó – My Vietnam 2025" pour un nouveau record national : celui du plus grand nombre de participants vêtus des couleurs du drapeau rouge à l'étoile d’or.-VNA/VI