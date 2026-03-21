Plus de 2.000 personnes participent à une course en réponse à l’Heure de la Terre 2026. Photo : VNA

Le 21 mars, à l’Espace culturel créatif de Tay Ho (Hanoï), le ministère de l’Industrie et du Commerce a organisé une cérémonie de lancement et une course en réponse au programme sur l’utilisation économe et efficace de l’énergie et à l’Heure de la Terre 2026.Portant le message « Innovation verte - Avenir vert », l’événement a attiré plus de 2.000 participants. Les coureurs ont parcouru une distance de 3 km autour du lac de l’Ouest, contribuant à promouvoir un mode de vie respectueux de l’environnement.S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hoang Long, a souligné la nécessité urgente d’améliorer l’efficacité énergétique de l’économie face aux défis croissants en matière de sécurité énergétique et aux fluctuations du marché mondial. Conformément aux orientations du Parti et de l’État, notamment la Résolution n°70-NQ/TW, son ministère a mis en œuvre de nombreuses activités pour promouvoir l’efficacité énergétique et encourager l’utilisation des carburants propres et des biocarburants.L’année 2026 marque le 15e anniversaire de la participation du Vietnam à l’Heure de la Terre.La cérémonie de lancement du programme a été organisée avec de nombreuses activités à l’échelle nationale, notamment une course ainsi qu’un concours en ligne. La course se décline en deux formats : une épreuve de 3 km en présentiel à l’Espace culturel créatif de Tay Ho et une version en ligne à l’échelle nationale via les applications 84RACE et Strava, du 21 mars au 11 avril 2026, avec la participation attendue de dizaines de milliers de coureurs. Un concours en ligne sur les économies d’énergie, organisé sur le site tietkiemnangluong.com.vn durant la même période, vise à sensibiliser le public.Ces activités contribuent à promouvoir un mode de vie durable et une économie verte. -VNA/VI