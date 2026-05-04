Plus de 2 millions de touristes internationaux au Vietnam en avril 2026

Les touristes internationaux admirent la beauté du site archéologique Cham de My Son (à Da Nang). Photo : VNA

Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, en avril 2026, le pays a accueilli 2,03 millions de visiteurs internationaux. Ce chiffre porte le total des touristes étrangers pour les quatre premiers mois de l'année à 8,8 millions, soit une augmentation de 14,6% en glissement annuel, permettant d'atteindre 35% de l'objectif de 25 millions d'arrivées pour 2026.



Ce résultat impressionnant affirme la position du Vietnam en tant que destination sûre, stable et de plus en plus attrayante sur la carte touristique internationale. C'est la première fois que l'industrie du tourisme vietnamienne accueille plus de 2 millions de visiteurs étrangers par mois pendant quatre mois consécutifs. C'est aussi la première fois que le volume international sur cette période atteint 8,8 millions.



Au cours de ces quatre premiers mois, les dix principaux marchés émetteurs ont été la Chine, la République de Corée, la Russie, Taïwan (Chine), le Cambodge, les États-Unis, l'Inde, le Japon, l'Australie et les Philippines. Ce groupe contribue à environ 72% du volume total, la Chine et la République de Corée représentant à elles seules 39,8%.



Il est remarquable que la structure des marchés continue d'évoluer vers davantage de diversité et d'équilibre. On observe particulièrement la forte percée du marché russe, avec une croissance d'environ 300% en glissement annuel. Ce succès s'explique par la solide reprise des vols directs et la forte demande de séjours prolongés. Ses atouts concurrentiels liés à la sécurité, aux commodités, aux conditions naturelles et aux coûts ont fait du Vietnam un choix privilégié des voyageurs russes en Asie.



L'Asie du Sud-Est maintient un rythme de croissance impressionnant. Les Philippines ont connu une hausse de 73,4%, dépassant ainsi la Malaisie pour entrer dans le top 10. Suivent le Cambodge avec 41,6%, l'Indonésie avec 30,1%, Singapour avec 29,8% et la Malaisie avec 21,7%, tandis que la Thaïlande conserve une progression stable de 8,4%. En Asie du Sud, l'Inde confirme sa position de marché stratégique avec une forte augmentation de 59,1%, révélant un immense potentiel.



L'Europe affiche la plus forte croissance régionale avec une hausse de 53,3%. De nombreux pays d'Europe de l'Ouest et du Nord enregistrent d'excellents résultats : Royaume-Uni (10,4%), France (12,1%), Allemagne (14,5%), Italie (8,9%), Danemark (18,4%), Norvège (23,8%) et Suède (26,6%). Les marchés exemptés de visa comme la Pologne (52,7%), la Suisse (19,4%) et la République tchèque (23,1%) démontrent l'efficacité manifeste de la politique des visas pour stimuler la demande européenne.



Selon le Centre d'information touristique, face aux risques géopolitiques et sécuritaires mondiaux, la sûreté est devenue un critère décisif pour les voyageurs. Le Vietnam garantit cette sécurité tout en séduisant par ses ressources, ses paysages et sa riche culture. En plus, le tourisme expérientiel, vert et local offre de vastes opportunités pour accroître la compétitivité. De même, une politique des visas assouplie, une connectivité aérienne facilitée et des produits innovants consolident la position du Vietnam comme destination asiatique majeure, assurant une croissance durable dans les temps à venir. - VNA/VI