Plus de 1.500 personnes pratiquent le yoga à Da Nang

Plus de 1.500 personnes ont participé à une performance de yoga sur le thème "Un monde, une santé" qui a eu lieu dimanche le 18 juin au parc Bien Dong, dans la ville côtière de Da Nang.

Performance de yoga à Da Nang. Photo: VNA

L'événement a réuni des experts, des instructeurs de yoga indiens, des touristes internationaux, ainsi que des membres de 50 centres de yoga, clubs et amateurs de yoga dans les provinces de Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai et Thua Thien - Hue.

Le président de l'Union des organisations d'amitié de la ville, Nguyen Ngoc Binh, également chef du conseil d'organisation, a déclaré que cet événement de diplomatie populaire avait pour but de célébrer le 51e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Inde (1972-2023) et la 9e Journée internationale du yoga (21 juin 2015 - 21 juin 2023) dans la ville de Da Nang.

Le programme a contribué à renforcer la solidarité, l'amitié et la coopération entre le peuple de Da Nang, le peuple vietnamien en général, et le peuple indien, tout en encourageant la pratique du sport et en promouvant l'image dynamique et hospitalière des habitants de la ville de Da Nang auprès des touristes nationaux et internationaux, a-t-il dit.

L'événement a été organisé par l'Union des organisations d'amitié de la ville, l'Association d'amitié Vietnam-Inde, l'Association du yoga de Da Nang et l'ambassade de l'Inde au Vietnam.