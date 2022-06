Plus de 14 milliards de dollars d’investissement étranger versés au Vietnam en six mois

Au 20 juin, le Vietnam a attiré plus de 14,03 milliards de dollars, sous forme de fonds nouvellement enregistré et majoré, d’apport de fonds et d’acquisition d’actions, soit 91,1 % de la même période de 2021, selon le Département des investissements étrangers (ministère du Plan et de l'Investissement).

Plus précisément, il y avait 752 nouveaux projets d'investissement étranger cumulant un fonds social total de plus de 4,94 milliards de dollars, en baisse de 48,2% en variation annuelle.

Les investisseurs étrangers ont investi dans 18 des 21 secteurs économiques du Vietnam. L'industrie manufacturière et de la fabrication a continué d’arriver en tête avec un investissement total de près de 8,84 milliards de dollars, soit près de 63% du fonds d'investissement total enregistré, suivie de l’immobilier avec plus de 3,15 milliards de dollars d'investissement, représentant 22,5 % du fonds d'investissement total enregistré.

En six mois, il y a eu 84 pays et territoires ayant investi au Vietnam. Singapour s’est classé premier avec plus de 4,1 milliards de dollars, représentant 29,5 % du fonds d'investissement total au Vietnam, en baisse de 26,6 % sur un an. La République de Corée s’est classée deuxième avec plus de 2,66 milliards de dollars, représentant près de 19 % et en hausse de 29,6 % en variation annuelle. Avec un projet de Lego d'un fonds d'investissement de plus de 1,3 milliard de dollars, le Danemark continuait d’occuper la troisième place.

Les investisseurs ont injecté leurs fonds dans 49 localités, dont Binh Duong s’est classée première avec plus de 2,53 milliards de dollars.