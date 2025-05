Plus de 10.000 personnes prient pour la paix dans le cadre du Vesak 2025

Rituel d'allumage de bougies pour la paix mondiale dans le cadre des célébrations de la Journée du Vesak des Nations Unies 2025. Photo: VNA

Un rituel d'allumage de bougies pour la paix mondiale a rassemblé plus de 10.000 personnes le 6 mai à l'Académie bouddhiste du Vietnam et au parc culturel Lang Le à Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre des célébrations de la Journée du Vesak des Nations Unies 2025.



L'événement a attiré environ 1.200 délégués étrangers venus de 80 pays et de cinq territoires, 800 moines et nonnes vietnamiens, près de 4.000 jeunes de Hô Chi Minh-Ville et de nombreux fidèles bouddhistes locaux.



Lors de la cérémonie, le ministre des Affaires ethniques et religieuses, Dao Ngoc Dung, a exprimé sa gratitude à la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS) et aux dignitaires religieux pour avoir consacré des moments de commémoration à plus de 3 millions de Vietnamiens ayant sacrifié leur vie pour défendre l'indépendance et l'unité du pays.



Le Parti et l'État vietnamiens respectent pleinement la liberté de religion, de croyance et de non-croyance de tous les citoyens, a affirmé le ministre, ajoutant que le Vietnam espère que la VBS et l'ensemble du peuple, croyants et non-croyants, continueront à s'unir pour bâtir une nation prospère et heureuse.



Le rituel d'allumage des bougies a illustré la valeur du bouddhisme dans sa mission globale de préserver les traditions spirituelles et de contribuer activement aux dialogues internationaux sur la paix, les droits de l'homme et le développement durable.



Auparavant, dans l'après-midi du 6 mai, la VBS avait organisé une grande cérémonie commémorative et une prière en l'honneur des héros morts pour la patrie, à l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale.



Le même jour, à partir de 14h00, des milliers de moines, nonnes et fidèles bouddhistes se sont rassemblés à la pagode Viet Nam Quoc Tu, dans le 10e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, pour vénérer la relique du cœur du bodhisattva Thich Quang Duc, un moine vietnamien vénéré qui s'était immolé par le feu en 1963 pour protester contre la répression religieuse. Cette cérémonie de vénération se poursuit jusqu'au 10 mai. -VNA/VI