Plus de 1 000 milliards de dôngs pour soutenir les sinistrés des catastrophes naturelles

Selon le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), au 29 octobre 2025 à 16h, les organismes, entreprises et particuliers avaient versé plus de 1 105 milliards de dôngs (41,95 millions de dollars) sur le compte de son Comité central de mobilisation de secours pour venir en aide aux populations touchées par les récentes catastrophes naturelles.

Ce montant comprend 494 milliards de dôngs déjà versés sur les comptes du Comité central de mobilisation de secours du FPV, ainsi que 500 milliards de dôngs promis par VinGroup. Depuis le 2 octobre 2025, le Fonds Thiên Tâm de VinGroup a déjà décaissé plus de 211 milliards de dôngs directement dans les localités. D'autres dons importants, tels que ceux de Hanoï (100 milliards de dôngs) et de Cân Tho (2,5 milliards de dôngs), ont été transférés directement aux comptes des comités locaux du FPV.

Sur la base des dommages réels et des demandes des autorités locales, le Comité central de mobilisation de secours a alloué un total de 428 milliards de dôngs pour soutenir 17 provinces et villes dans leurs efforts de reconstruction après les tempêtes et les inondations.

Les allocations sont réparties comme suit : Thai Nguyên (45 milliards de dôngs) ; Nghê An et Hà Tinh (40,5 milliards de dôngs chacune) ; Quang Tri (35,5 milliards de dôngs) ; Cao Bang et Tuyên Quang (35 milliards de dôngs chacune) ; Lang Son (30,5 milliards de dôngs) ; Ninh Binh et Thanh Hoa (25,5 milliards de dôngs chacune) ; Lào Cai (25 milliards de dôngs) ; Bac Ninh et Phu Tho (20 milliards de dôngs chacune) ; Son La (15 milliards de dôngs) ; Hung Yên, Hai Phong et Huê (10 milliards de dôngs chacune) ; et Diên Biên (5 milliards de dôngs).– VNA/VI