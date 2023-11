Plongée au coeur de l’héritage architectural français de Hai Phong

L’exposition "Hai Phong - Phap héritage" s’est ouverte mercredi 15 novembre à Hai Phong sur le thème "Le patrimoine architectural d’aujourd'hui - Une richesse pour demain", en l’honneur du 50e anniversaire des relations diplomatiques et du 10e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam-France.

La directrice du Département municipal de la culture et des sports Trân Thi Hoàng Mai présente à l’ambassadeur de France au Vietnam Olivier Brochet les monuments d’architecture française typiques à Hai Phong. Photo : VNA

Organisée par le Comité populaire de la ville de Hai Phong et l’ambassade de France au Vietnam, l’exposition fait découvrir, à travers 684 cartes, extraits et images, l’héritage architectural français de Hai Phong et l’interférence entre les cultures vietnamienne et française à Hai Phong.

Hai Phong, fondée en 1888, a une histoire de développement de plus d’un siècle avec de nombreuses vicissitudes et de nombreux ouvrages portant la marque de l’architecture française, a déclaré en ouverture le vice-président du Comité populaire de la ville, Nguyên Duc Tho.

Un point particulièrement saillant qui crée le visage de la ville est son quartier central où convergent de nombreux ouvrages artitecturaux typiques, très précieux en termes d’architecture, de culture et d’art, démontrant le mélage des cultures riches et diverses, a-t-il indiqué.

De l’Opéra à la Gare, à la Poste, au Musée de Hai Phong en passant par la Banque de l’Indochine, la lycée Ngô Quyên, la Maison de la trompette et des villas, ces bâtiments conservés dans leur jus sont aujourd’hui des emblèmes architecturaux et culturels de Hai Phong en particulier et du Vietnam en général.

Après plus de 100 ans, ces ouvrages sont toujours utilisés et sont devenues un patrimoine culturel précieux, contribuant à créer un paysage urbain de Hai Phong à la fois ancien et moderne, s’est félicité Nguyên Duc Tho. C’est probablement l’architecture et l’urbanisme "à la française" qui font de Hai Phong une ville unique et si attachante.

Le 13 juillet 2021, la ville a publié la décision n°1981 portant création d’un conseil chargé de faire l’inventaire des habitations et des monuments ayant une valeur artistique, architecturale, culturelle et historique à conserver, à restaurer et à protéger.

Thierry Van De Wyngaert, ancien président de l’Académie d’architecture, en France, et président de l’Académie d’architecture France-Vietnam, a déclaré que les documents exposés offrent une vision plus complète des ouvrages architecturaux typiques conçus et construit par des architectes français à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle à Hai Phong.