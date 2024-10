Plastique et caoutchouc : ouverture de l'exposition internationale VietnamPlas 2024

L’exposition internationale de l’industrie du plastique et du caoutchouc du Vietnam - VietnamPlas 2024 a ouvert ses portes le 16 octobre au Centre des expositions et des conférences de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville.

Organisée conjointement par la société par actions de publicité et de foires commerciales Vinexad relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, en collaboration avec la Sarl hongkongaise Yorkers Trade and Marketing Service, et plusieurs unités de promotion commerciale, cette expo attire la participation de 700 unités venues de 20 pays et territoires dont l'Allemagne, la République de Corée, Taïwan (Chine), l’Indonésie, l’Iran, la Malaisie, les Etats-Unis, le Japon, Singapour, la Thaïlande, la Turquie, et le pays hôte - Vietnam.

Les dernières solutions de recyclage durable, de production avancée, les technologies, les machines et équipements utilisés dans l'industrie du plastique et du caoutchouc sont présentés lors de VietnamPlas 2024.

En outre, plusieurs colloques et séminaires thématiques auront lieu, permettant aux entreprises de mettre à jour les informations sur le secteur, de partager des connaissances et de rechercher des opportunités de coopération.

VietnamPlas 2024 se tient jusqu’au 19 octobre. –VNA/VI